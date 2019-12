Verteiler mit Gehalt zufrieden

An drei Tagen saß der Obertshausener vor dem Schöffengericht in Offenbach. Die Staatsanwalt warf ihm vor, Asylbewerber ausgenutzt und deutlich unter dem Mindestlohn bezahlt zu haben (wir berichteten).

Obertshausen – Die Prozessbeteiligten einigten sich schließlich auf eine endgültige Einstellung des Verfahrens für den Fall, dass der Angeklagte 30 000 Euro bezahlt.

Am ersten Prozesstag waren 304 000 Euro zur Sprache gekommen, die Ermittler im August 2018 bei einer Hausdurchsuchung konfisziert hatten. Der 36-jährige Obertshausener erklärte das Bargeld damit, dass er beabsichtigt habe, sich eine Wohnung zu kaufen. Das Geld habe er von Bekannten geliehen. Am letzten Verhandlungstag sagen zwei Zeugen aus, die dem Obertshausener 16 000 und 17 000 Euro geborgt haben wollen. Sie behaupten ebenso wie schon andere Zeugen, ihrem Kumpel ohne Sicherheiten und Rückzahlungsmodalitäten von ihren Ersparnissen ein Darlehen gewährt zu haben. Richter Manfred Beck fragt einen, warum er sich auf so etwas einlasse. „Ein Handschlag ist Sicherheit genug“, antwortet der Mann.

Am zweiten Verhandlungstag hatte der Nebenkläger und Hauptbelastungszeuge ausgesagt, für einen Arbeitstag im Dezember 2015 von sechs Uhr morgens bis 21 Uhr einmal 13 bis 14 Euro erhalten zu haben, das nächste Mal 20 Euro.

Eine Polizistin erzählt nun, wie der Kontakt zum Zeugen entstand: Den Afghanen kontrollierten Ermittler am 6. Februar 2016, als der 36-Jährige in Dreieich Werbezettel einwarf. Eine Arbeitserlaubnis konnte er nicht vorweisen. Seinen Asylantrag hatte er in Italien gestellt. Auf der Polizeistation erzählte der Mann von dem Obertshausener, für den er am 16. Dezember 2015 einen Tag gearbeitet habe. Die Polizistin führt aus, dass der Afghane damals anbot, wieder für den Mann Prospekte zu verteilen, um die Polizei mit Informationen über dessen Betrieb zu versorgen. In diesem arbeiteten überwiegend Leute, die weder über eine Aufenthalts- noch Arbeitsgenehmigung verfügten.

Die Ermittlerin erzählt, der Zeuge habe einen zweiten Tag für den Obertshausener gearbeitet und währenddessen der Polizei die Koordinaten von Verteilern durchgegeben. Als man diese anschließend befragte, sei wenig herausgekommen. Die meisten seien im EU-Ausland als Asylbewerber registriert gewesen. „Die haben entweder gar nichts oder nur Blödsinn erzählt“, erinnert sich die Polizistin. Sie sagt außerdem aus, die Ermittler hätten feststellen können, dass der normale Tageslohn zwischen 45 und 50 Euro gelegen habe.

Bei einem abgehörten Telefonat habe sich eine Frau beschwert: Die Kollegen bekämen 50 Euro, sie nur 45 Euro. Die Polizistin erklärt auf Nachfrage von Verteidiger Burkhard Immel, sie hätte damals den Eindruck gewonnen, etliche Verteiler seien mit dem Lohn zufrieden gewesen. Wenn sich das Gehalt zur Sozialhilfe addiere, „dann kommt was zusammen“.

Die Polizistin sagt außerdem, man habe damals für den Hauptbelastungszeugen erfolgreich eine Unverzichtbarkeitserklärung beantragt. Die beinhaltet, dass der Angeklagte bis zum Ende des Prozesses in Deutschland leben und arbeiten darf. Ein Punkt, den Rechtsanwalt Burkhard Immel immer wieder anspricht.

Der Verteidiger schlägt schließlich ein Rechtsgespräch vor. Auch Staatsanwalt Dirk Schillhahn stimmt zu. Heraus kommt eine Einstellung des Verfahrens nach Paragraf 153a der Strafprozessordnung. „Zur Wiedergutmachung des Schadens“ zahlt der Angeklagte 20 000 Euro an die Staatskasse und 10 000 Euro an die SOS-Kinderdörfer. Vorbestraft ist der Obertshausener dadurch nicht.

VON STEFAN MANGOLD