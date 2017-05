Volksbanken

FRANKFURT/OBERTSHAUSEN - Die Vereinigte Volksbank Maingau (VVB) und die Frankfurter Volksbank schmieden eins der größten genossenschaftlichen Institute in Deutschland. Ein Kooperationsvertrag zwischen beiden Häusern ist geschlossen worden. Von Marc Kuhn

„Ich kann das so bestätigen“, sagte Sascha Winkel vom Vorstandsstab der Frankfurter Volksbank gestern dieser Zeitung. Zu dem Geldhaus gehören auch die genossenschaftlichen Institute in Offenbach und Hanau. „Das Ganze läuft auf eine Fusion hinaus“, erklärte Winkel. Der Zusammenschluss solle so schnell wie möglich erfolgen. Angestrebt werde er im Laufe des Jahres.

Nach den Worten Winkels entsteht mit der Fusion eine Volksbank, die auf eine Bilanzsumme von etwa elf Milliarden Euro kommt. Nur das Institut in Berlin sei größer. Von der Zahl der Mitglieder her sei die künftige Volksbank „mit Abstand am größten“ in Deutschland. Sie komme auf etwa 250 000 Mitglieder. In Zukunft würden sich etwa 1 700 Mitarbeiter um rund 600 000 Kunden der dann zusammengeschlossenen Volksbank kümmern.

Die Vertreter der VVB Maingau sind über die Kooperation und die Fusionspläne informiert worden. In einem Schreiben heißt es: „Unser gemeinsames Ziel ist klar: Mit einer solchen zukunftsorientierten Einheit werden wir in Zeiten erheblicher Veränderungen und Herausforderungen im Bankensektor in der Metropolregion gemeinsam optimal für die Zukunft aufgestellt sein.“ Die Zusammenarbeit beinhalte „ein Niederlassungskonzept, das unsere eigene Marke ,Echt. Stark. Meine VVB.’ sichert, den Mitgliedern und Kunden neue Möglichkeiten schafft“ sowie Geschäftsstellen und Arbeitsplätze an Ort und Stelle erhalte.