Obertshäuser Oldtimer-Treffen erinnert an vergangene Zeiten

Von: Michael Prochnow

Erinnerungen an eine vergangene Zeit: Viele Oldtimer bekommen die Besucher auf dem Gelände der TGS Obertshausen zu sehen. © m

Beim Treffen des Event-Kultur-Clubs auf dem Obertshäuser TGS-Gelände treffen sich rund 40 historische Fahrzeuge aus fünf Jahrzehnten.

Obertshausen – Ein-Gang-Automatik, 49 Kubikzentimeter und ein PS, Verbrauch: 1,4 Liter auf 100 Kilometer. Das wär‘s doch! Bei der Solex 3800 handelt es sich allerdings nicht um ein SUV, das schwarze Mofa mit Felgenbremse vorne und Trommeln hinten ist längst auch ein Oldie – und bei den „Classic Cars & Sounds“ auf dem TGS-Gelände in Obertshausen willkommen. Rund 40 historische Fahrzeuge aus fünf Jahrzehnten parkten beim Treffen des Event-Kultur-Clubs.

Obertshäuser Oldtimer-Treffen mit eigener Rallye

„Ich bin ein Lancia Fulvia Coupe 1,3 S und rollte im April 1972 aus dem Werk in Turin. Das war ein besonderes Jahr für Lancia, denn ‘72 gewann ein Fuklvia Coupe die Rallye Monte Carlo. Deutsche Käufer mussten für mich 11 900 D-Mark bezahlen, doppelt so viel wie für einen VW Käfer.“ So stellte ein anderer Teilnehmer an der Ausstellung sein Kult-Fahrzeug vor. „Den ersten Teil meines Autolebens verbrachte ich bei vier Haltern“, in den Niederlanden wurde der Lancia umfassend restauriert, bevor er 2013 zu seinem jetzigen Eigentümer kam.

Der Flitzer wiegt weniger als 1000 Kilogramm, schafft 160 „Sachen“ und braucht kaum neun Liter. „Gefällt euch der schicke Knick, der vom Heck einmal rund um die Karosserie läuft? Oder die außergewöhnliche Form der Heckleuchten“, fragt der Besitzer auf der Info-Tafel stolz. „Design aus Italien ist doch immer einen zweiten Blick wert ...“

Auf der Ausfahrt über Mömbris, dem Weingut Holler und den Goldbacher Skulpturenweg musste bei einer Rallye an Kontrollstellen die Geschicklichkeit mit Lenkrad und Gasfuß bewiesen werden. Es galt, exakt am Bordstein oder zwischen zwei Posten zu parken, die letzte Aufgabe stand auf der Aschenbahn vor dem Empfang mit Sekt an.

„Vierzylinder entschleunigt und erinnert an schöne Erlebnisse“

Der CDU-Landtagsabgeordnete Marvin Flatten fuhr mit einem Mercedes 115-8 aus der 200er Reihe vor. Er kaufte ihn in Schweden, wo es den Autos besser geht, „dort wird kein Salz gestreut“. Der Vierzylinder schluckt zwischen zehn und zwölf Liter, doch er „entschleunigt, und daher erinnert er mich an schöne Erlebnisse“, sagte Flatten.

Die hatten auch die musikalischen Oldie-Fans, denn am Abend begeisterte die Band Melibokus die Gäste im Biergarten der TGS. (Michael Prochnow)