Wegen Unfall: Stau auf der A3 bei Obertshausen

Obertshausen - Autofahrer auf der A3 zwischen Frankfurt und der Anschlussstelle Hanau brauchen am Montagabend viel Geduld. Wegen eines Unfalls staut es sich hier auf mehreren Kilometern.

In der Verbindung der A3 zur B45 in Richtung Dieburg ist es gegen 16 Uhr am Nachmittag zu einem Unfall gekommen. Die Details sind noch unklar. Allerdings staut es sich deswegen auf der A3 in Richtung Würzburg auf mehreren Kilometern. Weitere Infos folgen. (jo)

