Weinfest in Obertshausen: Im Zeichen edler Tropfen

Teilen

Hoher Besuch kommt nach Obertshausen: Die Deutsche Weinprinzessin Juliane Schäfer © Deutsches Weininstitut

Deutsche Weinprinzessin eröffnet das 14. Obertshausener Weinfest

Obertshausen – Es ist sicher nicht eines der traditionsreichsten Weinfeste der Region. Erst zum 14. Mal wird das Obertshausener Weinfest ausgerichtet. Aber in dieser Zeit hat es sich zu einem der größten Feste seiner Art im Umkreis gemausert. Am Dienstag, 4. Juli, ist es wieder soweit. Das Obertshausener Weinfest an der Burgstraße öffnet seine Pforten. Sieben Tage lang steht die „liebenswerte Kleinstadt“ wieder im Zeichen edler Tropfen.

„Leere Weingläser sind voller Geschichten“, lautet das Motto des Weinfestes in diesem Jahr. Und sicherlich können zahlreiche Gäste der vergangenen Jahre einige Geschichten vom Weinfest zum Besten geben. Der Organisator und Veranstalter, die Stadt Obertshausen, hofft natürlich auch für das Weinfest 2023, dass es bei der großen Vielfalt an edlen Tropfen viel zu erzählen gibt.

Der Festbetrieb auf dem Festplatz an der Burg im Hain beginnt täglich um 17 Uhr. So auch am Eröffnungstag. Die offizielle Eröffnung findet am Dienstag, 4. Juli, ab 19 Uhr durch niemand geringeren als die Deutsche Weinprinzessin statt. In diesem Jahr repräsentiert Juliane Schäfer aus Flonheim den deutschen Wein. Sie wird gemeinsam mit Bürgermeister Manuel Friedrich den Startschuss zu dem siebentägigen Fest geben. Den musikalischen Auftakt machen in diesem Jahr das Duo Toni & Mimo.

Das 14. Obertshausener Weinfest Das 14. Obertshausener Weinfest findet vom 4. bis 10. Juli auf dem Festplatz an der Burgstraße statt. Geöffnet ist täglich von 17 bis 23 Uhr (Freitag und Samstag bis 24 Uhr) Infos zum Rahmenprogramm unter www.kultur-obertshausen.de/weinfest/

Die Weinstände sind täglich von 17 bis 23 Uhr geöffnet, am Freitag und Samstag sogar bis 24 Uhr. Bereits zum dritten Mal findet das Weinfest auf dem Karl-Mayer-Parkplatz statt und erfreut sich dort großer Beliebtheit bei den Besucherinnen und Besuchern. „Wir möchten uns auch in diesem Jahr ausdrücklich bei der Geschäftsführung und den Angestellten der Firma Karl Mayer bedanken, die uns wieder diesen großartigen Ort für unser städtisches Weinfest zur Verfügung stellen“, betont Bürgermeister Manuel Friedrich.

Am aktuellen Standort hat sich seit 2019 nicht viel geändert. Die Weinstände und der Aufbau sind nahezu gleich geblieben. Verabschieden müssen sich die Gäste allerdings vom österreichischen Standbetreiber Max Siegl. Neu ist dafür das Weingut Peter Flick aus dem Rheingau. Nach Angaben des Veranstalters kommen die Weinstände beim diesjährigen Fest aus insgesamt sieben verschiedenen deutschen Anbaugebieten. Mit im Gepäck haben sie allerdings auch eine Auswahl an weiteren europäischen edlen Tropfen – insgesamt eine große Vielfalt, die es zu entdecken gibt.

Nicht nur gegen den Durst, sondern auch gegen den Hunger zwischendurch haben die Standbetreiberinnen und Standbetreiber einiges zu bieten: Von Gegrilltem und Fisch, bis Brezeln mit Spundekäs, Raclette, Crêpes und weiterer kulinarischer Feinkost ist alles da. Ebenfalls zur Auswahl stehen wieder die Flammkuchen der Pfälzer Weinbauern, welche natürlich nicht ohne den passenden Wein serviert werden.

Und wie es sich für ein Weinfest gehört, rundet ein buntes Unterhaltungsprogramm das vielversprechende Angebot ab. Bands wie unter anderem Gina and Friends, Big-T oder Doctor Blond sind auch dieses Jahr wieder dabei.

Auch für die Kinder gibt es ein Unterhaltungsprogramm. Am Wochenende – von Freitag bis Sonntag – steht eine Hüpfburg bereit. Zusätzlich gibt es am Sonntag, 9. Juli, einen Kreativ-Tisch.

Informationen

Das 14. Obertshausener Weinfest findet vom 4. bis 10. Juli auf dem Festplatz an der Burgstraße statt. Geöffnet ist täglich von 17 bis 23 Uhr (Freitag und Samstag bis 24 Uhr) Infos zum Rahmenprogramm unter www.kultur-obertshausen.de/weinfest/

Freuen sich auf das 14. Obertshausener Weinfest: Mitorganisator Jürgen Krapp, Bürgermeister Manuel Friedrich sowie Fachbereichsleiter Jürgen Hofmann (v.l.). © p