Weiter Stille auf Ymos-Areal

Verhandlungen um Bodensanierung für ehemaliges Industriegelände laufen

+ Ein Blick aus dem obersten Stockwerk des ehemaligen Verwaltungsgebäudes über den einstigen Ymos-Standort. Wann der Abriss der alten Produktionshallen startet, bleibt abzuwarten. Foto: thh

Obertshausen – Still liegen sie da, die alten Fabrikhallen, in denen einst Teile für die Autoindustrie gefertigt und verchromt wurden – stumme Zeugen der Vergangenheit des einst so stolzen Zuliefererbetriebs Ymos im Osten Hausens. VON THOMAS HOLZAMER