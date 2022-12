Weiterer Hilfstransport in Ukraine angekommen

Pfarrer Norbert Hofmann spendete den Helfern einen Reisesegen für ihre lange Fahrt nach Lwiw. © Prochnow

Ein weiterer Transport mit Hilfsgütern hat Novovolynsk in der Nähe von Lwiw erreicht.

Obertshausen - Die Initiative um den Obertshausener Kommunalpolitiker und Vorsitzenden des Fußballclubs Oberschlesien, Bernhard Langert, hatte einen weiteren Transporter mit Gütern bepackt, die in der Kleinstadt nahe Lwiw, dem ehemaligen Lemberg in der Nord-West-Ukraine, abgegeben wurden.

Langert und sein Vereinskamerad Roland Kotzurek haben die 1400 Kilometer lange Strecke in gut 16 Stunden bewältigt. „Wir sind gut durchgekommen“, bestätigen die Männer. Bei der Abfahrt an der Herz-Jesu-Kirche gab ihnen Pfarrer Norbert Hofmann den Reisesegen sowie süßes Pilgerbrot aus Caravaca und eine Figur des heiligen Michael, des Patrons von Kiew, mit auf den Weg.

Der Seelsorger ist für viele Geflüchtete aus dem Kriegsgebiet ein wichtiger Ansprechpartner, Mütter und Kinder treffen sich auch in den Gottesdiensten. Vielleicht kann eine enge Verbindung zur Kirchengemeinde in Novovolynsk hergestellt werden, hieß es im Schatten der Hilfsaktion, ähnlich wie zur Pfarrei in spanischen Pilgerstadt Caravaca de la Cruz. Erste Kontakte zu den Ukrainern seien bereits geknüpft.

Die Hilfe soll jedenfalls kein Strohfeuer sein, betont der Organisator. Im Schwesternhaus ist den Aktiven ein Raum reserviert, in dem permanent Material gesammelt wird, das sie in der 60000-Einwohner-Stadt mit 10000 Flüchtlingen dringend benötigen. Ab der nächsten Woche soll es wieder Abgabe-Termine geben. Auch Bürgermeister Manuel war beim Start des bis unters Dach beladenen Fahrzeugs der Firma Arno Arnold dabei und unterstützt die Aktion.

Boris Karpus, Bürgermeister von Novovolynsk, bat um weitere, ganz konkrete Spenden. Gebraucht werden dringend Generatoren verschiedener Größen, für das Wasserwerk Geräte, die mit Diesel laufen. Für die Schulen sind erbeten Internet-Router, LED-Lichter, PCs und Laptops, ferner Waschmaschinen, Trockner und Boiler. m