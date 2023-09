Berufsfeuerwehrtag in Obertshausen: Wenn der Bürgermeister aus dem Fenster hustet

Rauchendes Rathaus: Die Jugendfeuerwehr Obertshausen muss bei ihrem Berufsfeuerwehrtag zwölf verschiedene Übungsszenarien bewältigen. © hackendahl

Die Jugendfeuerwehr Obertshausen probt 24 Stunden lang Ernstfälle

Obertshausen – „Unten im Keller, da ist noch mein Freund“, ruft Objektbetreuer Milos Sretic aufgelöst. Er musste zurückgehalten werden, um nicht ins verrauchte Rathaus zurückzulaufen. Im Obergeschoss hustet Bürgermeister Manuel Friedrich aus einem spaltweit geöffneten Fenster, aus dem dichter Rauch quillt. Auch er soll beim Übungsszenario von der Jugendfeuerwehr Obertshausen gerettet werden.

Von Freitag auf Samstag bat die Jugendfeuerwehr Obertshausen zum 24-stündigen Berufsfeuerwehrtag. Zwölf Alarmierungen in 24 Stunden – ein üppiges Programm war von den 15 Jugendlichen (zehn bis 17 Jahre) zu bewältigen. „Sie sollen den Alltag einer Berufsfeuerwehr erleben“, formuliert Christian Witzko, Chef der Vorbereitungstruppe, den Anspruch der Übung.

Die Alarmierung des Brandschutznachwuches erfolgt Freitag, 19.15 Uhr, durch den „Großen Gong“ im Feuerwehrhaus: „Feuer im Rathaus.“ Für die Teenager heißt das: „Raus aus den Freizeitklamotten, rein in die Brandschutzbekleidung.“ Bereits nach fünf Minuten treffen zwei Löschfahrzeuge und ein Mannschaftstransportwagen am Einsatzort ein. Die Jugendlichen nehmen Aufstellung und erwarten von Jugendausbilder Nikolas Sretic den Einsatzbefehl: „Feuer im Rathaus, mindestens eine Person vermisst.“

Dann geht alles flott. Die Jugendlichen rollen Schläuche aus, Verteiler werden positioniert und Spritzen montiert. Es ist allerdings eine „Trockenübung“– Wasser spritzt nicht aus den Rohren. Drei junge Brandschützer betreten unter Atemschutz das verqualmte Rathaus, suchen nun die Stockwerke und Keller nach vermissten Personen ab. Derweil quillt weißer Rauch in Form von Disconebel aus Fenster und Eingangstür. Um 19.30 Uhr wird Bürgermeister Friedrich gestützt von jungen Wehrkräften aus seinem Amtssitz gebracht. Die zweite, im Keller aufgefundene Person wird um 19.50 Uhr mit einer Trage herausgeholt. Objektbetreuer Milos Sretic ist beruhigt und glücklich. Nun ist auch sein Arbeitskollege gerettet. Die Übung ist zu Ende, die Jugendlichen rollen Schläuche zusammen, räumen Verteiler und Spritzen zurück in die Löschfahrzeuge.

„Diese Großübung haben die Jugendlichen vorbildlich bewältigt“, lobt Wehrführerin Isabell Wenzel. „Das war ein toller Auftakt zum Berufsfeuerwehrtag.“ Doch den Jungs und Mädels bleibt kaum Zeit zum Verschnaufen. Auf sie wartet unter anderem ein reelles Feuer am späten Abend, ein Fehlalarm am frühen Samstagmorgen sowie später ein simulierter Großbrand an der Hermann-Hesse-Schule, bei der sie von der Jugendfeuerwehr Mühlheim unterstützt werden. „Wir bieten alle zwei Jahre einen Berufsfeuerwehrtag an – so wie in diesem Jahr zum 45. Geburtstag unserer Jugendfeuerwehr“, sagt Witzko.