Noch anderthalb Monate Hoffnung: Zukunft des Bahnhofskiosks Obertshausen ist weiter offen

Von: Steffen Gerth

Teilen

Täglich geöffnet: Sajeda (vorne) und Mobarak Hossain betreiben den Bahnhofspavillon. Nach der Kündigung ihres Pachtvertrags mit der Stadt droht ihnen die Arbeitslosigkeit. Doch es gibt auch Hoffnung für beide. Denn die städtischen Überlegungen über eine Neugestaltung des Platzes vor dem Kiosk haben gerade erst begonnen. © : Gerth

Den Betreibern des Bahnhofspavillons wurde gekündigt. Die Bürger fühlen sich am Bahnhof unwohl. Ein neues Kioskkonzept ist aber möglich.

Obertshausen – Immerhin bleiben ihnen noch anderthalb Monate Zeit. Nicht nur zum Abverkauf der Waren, sondern auch für die Hoffnung. Weitermachen dürfen als Pächter des Bahnhofspavillons in Obertshausen (Kreis Offenbach). Seit 1. Dezember 2003 betreibt Mobarak Hossain zusammen mit seiner Frau Sajeda dieses Büdchen. Schon zum 31. Dezember 2021 hatte ihm die Stadt den Vertrag gekündigt, aber stets quartalsweise den Weiterbetrieb erlaubt. Doch damit sollte dann am 31. Juli dieses Jahres Schluss sein.

Wenigstens konnten die Hossains erreichen, dass sie zwei Monate Aufschub bekamen, um die Restware zu verkaufen. Endgültig Schluss ist dann nach Lage der Dinge am 30. September. Das Liegenschafts- und Gebäudemanagement schrieb ihnen, dass auf Beschluss des Magistrats der Stadt die einstige Ausschreibung des Bahnhofskiosks aufgehoben sei. Eine Neuverpachtung des Objektes finde derzeit nicht statt.

Studie zeigt: Bürger fühlen sich am Bahnhof in Obertshausen unsicher

Der Beschluss steht offenkundig in Zusammenhang mit den Ergebnissen einer Bürgerbefragung durch die Gießener Kriminalistik-Professorin Britta Bannenberg aus dem Jahr 2021. Ein Ergebnis: Der Bahnhof (inklusive Unterführung) wird als unsicherster Ort von Obertshausen wahrgenommen. Es geht um Drogen- und Alkoholkonsum, letzterer werde durch den Alkoholverkauf durch den Kiosk verstärkt. Dieser sei auch ein Ort des Verzehrs.

Eine Sicherheitskonferenz im Obertshausener Rathaus Anfang April dieses Jahres befasste sich auch mit dem Bahnhofsgebiet. Hossain und seine Frau Sajeda sehen diese Probleme nicht. Die Leute, die sich vor ihrem Kiosk treffen, würden keinen Ärger machen. Für sie ist die Kündigung „unmoralisch“. Beide sind 64 Jahre alt, „wer soll uns noch eine Arbeit geben?“, fragt Sajeda Hossain. Das Büdchen ist täglich geöffnet, denn die Hossains verkaufen ja nicht nur Zigaretten und Bier, sondern auch Fahrkarten für den RMV. Aber sie müssen immer selbst hinter dem Verkaufstresen stehen, eine längere Vertretung können sie sich nicht leisten. „Daher fahren wir auch immer getrennt in Urlaub“, sagt Mobarak Hossain. Sein Arbeitstag beginnt 4.30 Uhr, Feierabend ist immer nach 20.30 Uhr. Es ist ja nicht nur der Kiosk, der die Hossains beschäftigt – die Pflege der Toilettenanlage daneben gehört auch zu ihren Aufgaben. Putzmittel, Papier – das müssten sie stellen, sagt Sajeda Hossain. „Dafür steht uns die Toiletten-Benutzungsgebühr von 50 Cent zu.“ Für den neun Quadratmeter kleinen Pavillon zahlen die Hossains monatlich 850 Euro Miete, zuzüglich Strom und Wasser, auch für die Toilette.

Bahnhofkiosk in Obertshausen: Pächter-Ehepaar hat 915 Unterschriften gesammelt

Fast 915 Unterschriften haben die Hossains für den Weiterbetrieb des Pavillons unter ihrer Regie gesammelt. 460 Unterschriften habe Sajeda Hossain Anfang Juli im Sekretariat von Bürgermeister Manuel Friedrich (unabhängig) abgegeben, sagt sie, der Rest folge. Beide hoffen auf ein Gespräch mit dem Rathauschef, nach dem sie wenigstens noch bis zum Renteneintrittsalter in drei Jahren weitermachen dürfen.

Der Bürgermeister verweist darauf, dass der Weiterbetrieb des Kiosks nach der Sommerpause im Magistrat neu besprochen werde. Er erwähnt städtebauliche Nutzungsoptionen für den Platz vor dem kleinen Pavillon, inklusive dem Haus gegenüber in der Otto-Wels-Straße. Und er spricht davon, dass das Kioskthema bei der nächsten Stadtverordnetensitzung diskutiert werden soll. Friedrich ist so zu verstehen: Wenn für die Mehrheit der Versammlung ein Weiterbetrieb des Kiosks sinnvoll erscheint, wird sich der Magistrat Gedanken machen. Die nächste Stadtverordnetensitzung ist am 5. Oktober. Stand jetzt sind die Hossains dann schon fünf Tage arbeitslos. (Steffen Gerth)

Claudia und Klaus Kaiser schließen ihre Bäckerei in der Wilhelmstraße in Obertshausen. Statt auszuschlafen haben sie viel vor.