Zwei Auszubildende lernen Stadtverwaltung in verschiedenen Stationen kennen

Zufrieden mit ihrer Ausbildung sind Wiktoria Waligorska und Julien Fornauf (Zweiter von links). © Stadt Obertshausen

An ihrem Arbeitsplatz fühlen sich die beiden neuen Auszubildenden im Rathaus Obertshausen wohl. Am 1. September haben sie eine Ausbildung zu Verwaltungsfachangestellten begonnen. Ihren Einstieg hatten beide im Rathausstandort an der Schubertstraße. Nach einer Einführungsphase im Personalsektor sowie beim Gremiendienst lernen sie dann aber alle Fachbereiche der Stadtverwaltung kennen.

Obertshausen – „Ich habe mich schon immer dafür interessiert, im Rathaus zu arbeiten und alle Abteilungen und Hintergründe kennenzulernen“, sagt Wiktoria Waligorska. Umso glücklicher war die 23-Jährige, als es mit dem Ausbildungsplatz in Obertshausen klappte: „Als ich mich durch den Bewerbungsprozess durchgekämpft hatte und die Nachricht erhalten habe, dass ich angenommen werde, war das eine Riesenchance für die Zukunft.“

Ihren Einstieg in die Stadtverwaltung hat die junge Frau gut gemeistert. Sie freut sich auf die abwechslungsreichen Aufgaben, die im Lauf der Ausbildung auf sie zukommen. Vor allem die politische Seite findet Wiktoria Waligorska interessant. Nähere Einblicke hat sie dazu im Gremienbüro bekommen. Aktuell ist sie im Steueramt tätig.

In ihrer Freizeit liebt es die Mutter eines Sohnes, der derzeit den Kindergarten besucht, mit der Familie zu verreisen. „Es zieht mich immer an Orte, an denen ich viel mit der Natur zu tun habe, zum Beispiel beim Wandern.“

Im Anschluss an seinen Realschulabschluss hat auch Julien Fornauf seine Ausbildung bei der Stadtverwaltung Obertshausen begonnen. Der 17-Jährige hatte bereits ein Schulpraktikum beim Ordnungsamt absolviert. Es war mitentscheidend für seine Ausbildungswahl.

„Durch die Ausbildung als Verwaltungsfachangestellter stehen mir innerhalb des Rathauses viele Türen für die Zukunft offen. Ich freue mich darauf, während der Ausbildung die verschiedenen Fachbereiche kennenzulernen und einen Einblick in deren Arbeit zu bekommen“, sagt Fornauf.

Über den großen Anteil an Theorie und Gesetzestexten war er zu Beginn überrascht, aber er findet alles interessant. Derzeit macht er Station in der Kämmerei im Rathaus Schubertstraße. Die Kombination aus Arbeit im Rathaus und Schulunterricht an zwei Tagen in der Woche gefällt ihm gut.

Begleitet werden die beiden Auszubildenden von Personalleiterin Isabel Schuldes. Sie steht den Verwaltungs-neulingen mit Rat und Tat zur Seite.

Bürgermeister Manuel Friedrich sagt: „An unseren beiden Rathaus-Standorten lernen Sie die Verwaltung in all ihren Facetten kennen und werden sicher merken, was Ihnen liegt.“ Bürgermeister Friedrich und Erster Stadtrat Michael Möser sind froh, dass die Stadt Obertshausen Jahr für Jahr jungen Menschen mit der Ausbildung eine Chance für ihren beruflichen Weg bietet.

Die praktische Ausbildung wird ergänzt durch theoretischen Unterricht an der Georg-Kerschensteiner-Berufsschule und am Verwaltungsseminar in Frankfurt-Rödelheim. Theresa Ricke