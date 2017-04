Wo ist Affe Dodo?

Obertshausen - Seit ein paar Tagen vermissen die Schüler der Klasse 2c der Eichendorff-Schule ihr geliebtes Maskottchen Dodo.

Der Stoffaffe verschwand am Mittwoch auf dem Bahnhofsvorplatz in Obertshausen. „Die Kinder sind tief traurig und vermissen ihren Dodo“, bittet eine Mutter um Mithilfe. Wer das Klassenmaskottchen findet, wird gebeten, es beim Fundbüro, der Feuerwehr, im Büchertreff Obertshausen, beim Familienverein Tausendfüßler oder an der Joseph-von-Eichendorff-Schule abzugeben. Dank ist ihm gewiss.