19-jährige Autofahrerin bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der Kreisstraße 121 verletzte sich eine 19-jährige Autofahrerin schwer. Die Umstände des Unfalls sind noch nicht geklärt.

Otzberg - Eine 19-Jährige Autofahrerin erlitt am Montag (22. Juli) bei einem Unfall auf der Kreisstraße 121 schwere Verletzungen. Die junge Frau aus Groß-Umstadt befuhr gegen 12 Uhr die Kreisstraße von Lengfeld kommend in Fahrtrichtung Habitzheim. Dabei kam sie aus noch unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und geriet in die angrenzende Böschung. Dabei überschlug sie sich.

Schwere Verletzungen

Die 19-Jährige musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Die Frau erlitt schwere Verletzungen und musste an der Unfallstelle erstversorgt werden. Anschließend wurde sie zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Wegen des Unfalls war die Fahrbahn für etwa 1,5 Stunden voll gesperrt.

at

