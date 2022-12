100 Jahre Leidenschaft für Metall

Von: Bernhard Pelka

Jennifer Schmidt, Patrick Grimm, Christina Grimm und Peter Grimm (von links) sind stolz auf ihren Betrieb und dessen Belegschaft. © Pelka

Jügesheim – Alleskönner im Metallbau sind selten. Vielmehr setzen Firmen auf Spezialisierung. Rundumpakete bietet hingegen auch heute noch Metallbau Grimm an. Kein Wunder: Das Familienunternehmen verfügt über große Erfahrung auf seinem Fachgebiet, die von Generation zu Generation weitergegeben wird. Vom kleinen Mann bis zum Konsul: Die Kundschaft des 100 Jahre alten Betriebs kommt aus allen Kreisen. Der Handwerkskammer Frankfurt Rhein-Main, der Kreishandwerkerschaft Offenbach und Grimms starkem Geschäftspartner, der Schüco-Gruppe, waren das Jubiläum diverse Auszeichnungen wert. Ehrenurkunden wechselten während einer Feierstunde die Besitzer.

„Ein bisschen stolz sind wir darauf schon“, sagen Peter und Christina Grimm bescheiden. Der 70-Jährige und dessen Ehefrau haben zusammen mit Bruder Werner Grimm, dessen Frau Heike und deren Sohn Patrick das aus einer kleinen Huf- und Wagenschmiede gewachsene Unternehmen in seiner Blütezeit zu einer Firma mit 22 Mitarbeitern geführt.

Haustüren aus der Fertigung in der Philipp-Reis-Straße erreichten die USA per Schiff. Unvergessen ist auch ein Auftrag an der Côte D’Azur, der mit einem erlebnisreichen Familienausflug verbunden wurde. Aktuell werden die Fenster für ein Tagungszentrum im Taunus maßangefertigt.

Werner Grimm ist inzwischen in den wohlverdienten Ruhestand getreten, sein Sohn Patrick hat sich beruflich neu orientiert. Und auch Peter und Christina Grimm machen der nächsten Generation langsam Platz – auch wenn der Übergang noch nicht vollzogen ist.

Jennifer Schmidt, geborene Grimm, und Schwiegersohn Patrick Grimm bilden aktuell die Firmenspitze. Zusammen mit Metallbaumeister Markus Korb, der dem Unternehmen seit 22 Jahren die Treue hält, sind sie ein starkes Team. Bürokauffrau Jennifer Schmidt macht die Buchhaltung, berät Architekten koordiniert Termine und versteht sich als „Problemlöser“. Projektleitung, technische Ausarbeitung, Baustelle und Werkstatt sind die Domäne des ausgebildeten Industriemechanikers und Metallbaumeisters Patrick Grimm, während der frühere Ausbilder Markus Korb als Bindeglied zwischen Werkstatt, Baustelle und Büro Verantwortung für eine wichtige Position trägt.

Eine schöne Aufgabe für das Grimm-Team war immer der Aufbau des in der Werkstatt entstandenen Adventskranzes in der Rodgau-Passage. © Wolf

Schlosser Peter Grimm II. legte 1922 mit Gründung einer Huf- und Wagenschmiede in der Weiskircher Straße 11 die Keimzelle für den heute 100 Jahre alten Ausbildungsbetrieb. Der damalige Bürgermeister Winter stellte am 21. März 1922 den Gewerbeschein aus.

1929 wurde ein neues Wohnhaus mit Werkstatt an der Hochstädter Straße 32 errichtet. Die Kundschaft kam damals meist aus Jügesheim und den umliegenden Dörfern. 1947 trat Johann Grimm nach abgelegter Gesellenprüfung in den Betrieb seines Vaters ein, setzte den Schwerpunkt auf Schlosser- und Schmiedearbeiten.

Nach der Meisterprüfung 1960 erschloss er neue Geschäftsfelder: Die Fertigung von Schaufenstern aus Alu-Stahl-Profilen begann. Das Geschäft wuchs. Und damit die Zahl der Aufträge. Auch größere Bauvorhaben konnten nun betreut werden. Mit dem Umzug in den Neubau im Industriegebiet Jügesheim mit 1 000 Quadratmeter Fertigungsfläche war der Schritt vom Kleinbetrieb zum modernen mittelständischen Unternehmen endgültig vollzogen. Architekten- und Bauherrenberatung, Wintergärten, Fenster, Türen: „Wir machen alles rund ums Haus“, beschreibt Christina Grimm das breite Arbeitsfeld. „Schon unsere Schwiegereltern hatten großes Vertrauen in uns. Es hat vom ersten Tag an bis heute funktioniert – auch dank unserer treuen Mitarbeiter“, zieht sie zufrieden Bilanz.

Selbst wenn Modernisierung und Digitalisierung bei Metallbau Grimm die Zukunft sind, so sind noch immer die treuen Mitarbeiter die Säulen der Firma. Der Älteste im Bunde ist Joachim Viegas, der schon seit sage und schreibe 45 Jahren dabei ist. Zusammen mit Tomasz Nieswiec (20 Jahre dabei) und Jürn Kruppa (14 Jahre) bilden sie das Team in der Fensterfertigung. Die Leidenschaft für Metall wird hierbei großgeschrieben. Das Team auf der Baustelle wiederum sind Amir Mujak (seit 24 Jahren Mitarbeiter), Oliver Kopp (elf Jahre) und Armin Porobic (drei Jahre). Ob Neubau, Altbau oder öffentliche Objekte. Mit viel Fingerspitzengefühl geht die Mannschaft an die Sache heran, bis jede Aufgabe gelöst und jeder Kunde zufrieden ist. Ein Reparaturmeister seinesgleichen in Sachen Fenster- und Türen ist Carlos Bruder, der schon seit 38 Jahren der Firma die Treue hält. Geht nicht, gibt’s nicht ist seine Devise. Jolanta Grezschnik, die gute Seele der Traditionsfirma, ist sich für nichts zu schade und unterstützt das Büro schon seit 17 Jahren. bp