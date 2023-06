Jubiläum der Sportfreunde Rodgau

Von: Oliver Klemt

Farbenfrohe Vielfalt unterwegs: Gut 200 Sportfreunde haben ihr Jubiläum am Wochenende mit einem Umzug gefeiert. © Klemt, Karin

Auf Schusters Rappen und per Pedale haben die Sportfreunde Rodgau und zahlreiche Gäste am Sonntagvormittag die letzte große Etappe vor dem Finale ihrer ein ganzes Jahr dauernden Jubiläumsfeierlichkeiten hinter sich gebracht, die 2022 begonnen hatten.

Jügesheim - Angeführt von der Ostermiethinger Blasmusik aus Österreich und angespornt vom vertrauten Getöse der heimischen „Druff Kapell“ zogen gut 200 Mitglieder und Freunde zum Finale der Feierlichkeiten der Sportfreunde Rodgau von der Radsporthalle an der Elbinger Straße zum neuen Domizil neben der Feuerwache Mitte. Dem zünftigen Bieranstich folgte am Nachmittag eine Vereinsolympiade mit spannenden Wettbewerben.

Fleißig gezapft und eingeschenkt hatten zahlreiche freiwillige Helfer bereits seit Freitagabend, als an der EVO-Sportfabrik eine After-Work-Party stieg, gleichsam als Aufwärmrunde: Die eigentliche Geburtstagsparty mit der Band „Desperado“ bot am Samstagabend Live-Musik. Dass an allen Tagen und besonders beim Festumzug am Sonntag immer wieder Fastnachtsfarben auftauchten und die Guggemusik mitten im Sommer den Takt vorgab, ist kein Zufall: Das Närrische hat seit der Neuaufstellung des aktuell etwa 1 100 Mitglieder zählenden Vereins 2016 einiges Gewicht.

So erklärt sich wohl auch die Jubiläumszahl, die der Vorstand um Vereinschef Rudi Ott mit 111 Jahren proklamiert hatte. Tatsächlich gegründet wurde der Radfahrerverein Germania, der die ältere Säule der Sportfreunde bildet, im Jahr 1911 – in einer Zeit, als der Radsport groß in Mode war: 1896 war er olympisch geworden, neue Großveranstaltungen wie die Tour de France (erstmals 1903), der Giro d’Italia und das Berliner Sechstagerennen (beide 1909) folgten. Auch in Jügesheim, so die Chronik, konnten Fahrradbegeisterte nun bei Stern- und Wanderfahrten, Korsos und Radrennen ihrem Hobby frönen.

Nach dem Ersten Weltkrieg stieg der Verein in den 1920er-Jahren auch in den Hallensport ein: Kunstradfahren einzeln oder in der Mannschaft war angesagt und bringt Rodgauer Akteuren bis heute immer wieder Ruhm und Meisterehren. Auch Radball wurde damals bereits gespielt. In die Breite ging die Germania, unter der Nazi-Herrschaft von der Bildfläche verschwunden, nach der Wiedergründung in den frühen 1950er-Jahren. Regelmäßig fanden nun Volksradfahren, Wanderfahrten und Rundstreckenrennen statt. Ein erster Anlauf zum Bau einer eigenen Halle scheiterte 1964 am fehlenden Grundstück. Erst im August 1981 konnte auf einem Erbpacht-Gelände an der Elbinger Straße die – in späteren Jahren mehrfach erweiterte – Radsporthalle ihrer Bestimmung übergeben werden.

Den Umzug an die Weiskircher Straße, wo im Herbst vergangenen Jahres die EVO-Sportfabrik den Betrieb aufnahm, stemmte der vormalige RV Germania beträchtlich verstärkt und in neuer Aufstellung: 2016 verschmolzen die Radsportler aus eigenem Antrieb mit dem Freundeskreis Turnen und Fastnacht (FTF), der seinerseits erst 2011 aus zwei abgesprungenen Abteilungen der Jügesheimer TGS hervorgegangen war. Die neuen Sportfreunde hatten es laut Chronik nicht leicht, mit ihren Aktivitäten in den dicht belegten städtischen Sporthallen Platz zu finden und behalfen sich zunächst mit einem Vereinsheim in einer alten Lederfabrik an der Blumenstraße. Der Anlauf zum Neubau neben der Feuerwehr gestaltete sich recht holprig, bis der erste Spatenstich 2019 alle Beteiligten aufatmen ließ.

Dankbar sind die Vereinsverantwortlichen nach eigenem Bekunden für die Unterstützung, die sie in der Umbruchphase von anderen Rodgauer Vereinen erfahren haben – etwa von der SKG in Hainhausen, deren Halle für die berühmt gewordenen Piratensitzungen zur Verfügung stand. Intern demokratisch, nach außen gut vernetzt und partnerschaftlich zu sein, ist in den Sportfreunde-Statuten als Grundsatz formuliert. Aktuell werkeln die Vorstände an einer bereits angebahnten Kooperation mit dem Wanderclub Edelweiß in Dudenhofen. zrk

Guggemusik im Sommer – das geht, wenn die Sportfreunde Rodgau zum Feiern auf die Straße gehen. © Karin Klemt