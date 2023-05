Ärger am Rodgauer FKK-Strand: Stadt bittet wegen Duschcontainern um Entschuldigung

Der Sanitärcontainer und die Fläche drumherum sollen aufgehübscht werden. © Privat

Im Strandbad Nieder-Roden fühlen sich FKK-Badegäste stiefmütterlich behandelt. Stein des Anstoßes sind die Duschcontainer. Die Stadt Rodgau bittet um Entschuldigung.

Nieder-Roden – Die Stadt erreichten einige Beschwerden und Anfragen rund um die Ausstattung des FKK-Geländes. Dabei stand zumeist im Mittelpunkt, dass die bisherige Sanitär- und Duschanlage abgerissen wurde. Als Ersatz stehen dort nun die Duschcontainer aus der Zeit zwischen dem Brand des alten Funktionsgebäudes und der Fertigstellung des neuen Gebäudes.

Die Freude auf einen erholsamen Sommer in Saint-Tropez am Baggersee sei leider beim ersten Besuch des FKK-Geländes jäh zerstört, schrieb Reiner Englert aus Heusenstamm. Wie bei weiteren Stammgästen sorgten die Container in Teilen der FKK-Gemeinde für Unmut: Es sehe nicht schön aus und sie fühlten sich stiefmütterlich behandelt.

FKK-Fan vermisst gepflegtes Erscheinungsbild am Badesee Rodgau

FKK-Anhänger Englert fragt sich, ob jedes Jahr der Seeeröffnungstermin plötzlich unvorhersehbar vor der Tür steht: „Warum kann man denn Arbeiten nicht bis zur Eröffnung fertigstellen und für ein insgesamt gepflegtes Erscheinungsbild sorgen? Schließlich kann man für den Eintrittspreis ein gewisses Maß an Gegenleistung und Komfort erwarten.“

Der Plan sei ein deutlich anderer gewesen, argumentiert die Stadt. Die Container sollten bereits Anfang des Jahres versetzt und bis zum Start der Badesaison hergerichtet werden. Leider hätten die Behausungen erst eine Woche vor Saisonstart ihren neuen Platz gefunden, obwohl die entsprechende Firma wesentlich früher beauftragt worden sei, wie Stadtsprecherin Sabine Hooke erläuterte.

Bald 13 Duschen am Rodgauer FKK-Strand

Jetzt stehen noch Fliesen- und Streicharbeiten im Inneren an. Zudem werden im Außengelände, das leider erst nach der endgültigen Positionierung der Container gestaltet werden kann, zwei Warm- und drei Kaltwasserduschen eingerichtet. Insgesamt stehen dann mit den Duschen im Container, je vier für Damen und Herren, 13 Duschen zur Verfügung.

Zuvor gab es nur fünf Außenduschen im FKK-Gelände. Auch soll es statt der bisherigen sechs Toilettenkabinen acht geben. Die Anzahl der Urinale bleibt bei drei. Es gibt eine tägliche Grundreinigung und bei normalem Betrieb ist eine Person über zehn Stunden für Zwischenreinigungen vor Ort.

Die Container sollen bald auch von außen aufgehübscht werden. So sollen sie sich besser in die Landschaft einfügen, als das derzeit der Fall sei. Die Stadt entschuldigt sich bei den FKK-Fans für die unglückliche Zeitplanung und hofft, dass die fertige Anlage Zustimmung findet.

FKK-Badegäste in Rodgau nur geduldet?

Besucher Reiner Englert wünscht sich, „dass für den FKK-Bereich noch bald die versprochenen Sonnensegel installiert werden und nicht erst während bestem Wetter mit Einhergehen einer Strandteilsperrung wegen Bauarbeiten.“ Offensichtlich habe sich nie jemand mit der FKK-Fläche ernsthaft beschäftigt. Stattdessen habe man leider immer mehr den Eindruck, dass dieser Bereich nicht gewollt sei und daher außer Acht gelassen werde. Stattdessen fühle man sich als treuester Kundenstamm nur geduldet und nicht wertgeschätzt. (siw)