Ärztehaus füllt sich

Von: Bernhard Pelka

Nur noch zwei Praxen sind frei im neuen Medzentrum an der Kronberger Straße. © pelka

Der Neubau des Ärztehauses Medzentrum Rodgau füllt sich schrittweise. Am 13. September soll die offizielle Eröffnung sein. Das berichteten die Projektpaten Dr. Eric Sittler und dessen Ehefrau Diana vor Mitgliedern des Ausschusses für Soziales, Generationen, Integration und Bildung bei einem exklusiven Rundgang durch das Haus an der Kronberger Straße. Dort haben Praxen teils schon eröffnet, während in anderen Räumen die Handwerker aktuell noch arbeiten.

Rodgau – Das Ehepaar Sittler hatte zusammen mit dem Diabetologen Dr. Christian Klepzig schon vor zehn Jahren die Idee, den Bau eines Ärztehauses anzuschieben, das anders ist als herkömmliche Versorgungszentren. Im heutigen Gesundheitssystem sei der Patient zum kaputten Werkstück verkommen, an dem man nur ein bisschen herumreparieren muss. Es müsse hingegen darum gehen, „den Menschen in seiner Gesamtheit“ zu betrachten. Insofern entstand an der Kronberger Straße ein Haus der aufsuchenden Medizin und nicht ausschließlich der Apparatemedizin. Dies besonders mit Blick auf die künftig immer größere Bevölkerungsgruppe alleinstehender Senioren.

Zahnärztin Dr. Chrstine Schmidt (links) und ihre Kollegin Nadia Rügemer (rechts) zeigten den Ausschussmitgliedern das Zahnzentrum Rodgau. © Pelka, Bernhard

Diesen besonderen Charakter würdigte vor dem Rundgang Sozialdezernent Michael Schüßler. Das Angebot gehe weit über die rein medizinische Versorgung hinaus. Hausbesuche in den eigenen vier Wänden oder auch in Altenpflegeheimen seien selbstverständlich.

Das gilt zum Beispiel für einen der neuen Mieter: das von Dr. Christine Schmidt geleitete Zahnzentrum Rodgau. Es bietet auf 700 Quadratmeter Fläche sogar Narkosebehandlungen für Angstpatienten an. Zahnärztin Dr. Schmidt und ihre Kollegen und Kolleginnen wie Nadia Rügemer sichern aber auch die Versorgung in Pflegeheimen.

Den Anfang machten im neuen Ärztehaus unter den Nutzern die schon vor drei Jahren fusionierte Dudenhöfer Hausarztpraxis von Dr. Sittler und die diabetologische Praxis von Dr. Klepzig (früher Offenbach), die im Erdgeschoss unter „mevero Medizinisches Versorgungszentrum GmbH“ firmieren. Von Offenbach nach Rodgau gekommen sind auch die Kardiologen Dr. Frank Schneider und Monica Cosma-Harder als angestellte Ärztin.

Etabliert hat sich die Wehling von Buttlar Apotheke. Das gilt auch für den Pflegedienst Rodgau und das Fachzentrum für Orthopädietechnik Tretin. Die Firma Korpeo – medizinische Physiotherapie und Fittness zieht gerade mit einem wirklich gigantischen Maschinenpark ein.

Die Asklepios Klinik Seligenstadt plant, im Medzentrum eine Filiale ihres Medizinischen Versorgungszentrums in Seligenstadt zu gründen. Ein Orthopäde und ein Neurologe wären dann die letzten Mieter im Neubau. Dr. Sittler hofft, dass der Orthopäde im Herbst und der Neurologe spätestens Anfang 2024 kommt. „Dann wären wir hier voll besetzt.“

Pflanzbeete lockern die Wucht der Architektur auf. © Pelka, Bernhard