Einradfahrerinnen aus Rodgau sind Spitze

Die Großgruppenkür „Schlümpfe“ erhielt bereits bei der Hessenmeisterschaft im Juni viel Beifall. © Eyßen

Die Einradfahrerinnen und -fahrer des TSV Dudenhofen trainieren teilweise bis zu sieben Mal in der Woche. Auch, um auf die noch anstehenden Saisonhöhepunkte bestens vorbereitet zu sein.

Dudenhofen - Da sind zum einen die süddeutschen Meisterschaften vom 13. bis 15. Oktober in Schorndorf (Baden-Württemberg). Vor allem aber die deutschen Meisterschaften vom 10. bis 12. November in der Sporthalle in Ober-Roden, bei denen der TSV die Gastgeberrolle übernimmt.

Die Wettkampfgruppe des TSV ist rund 40 Fahrerinnen und Fahrer groß. Maja Novosel beispielsweise wurde durch eine Nachbarin, die schon Einrad fuhr, auf den Sport aufmerksam. „Da habe ich auch angefangen und bin zunächst in die Wettkampfaufbaugruppe gekommen. Später nahm ich dann an Wettkämpfen teil, bin drangeblieben und habe einfach weitergemacht – bis ich dann halt ganz gut geworden bin“, berichtet die 20-jährige Studentin der Zahnmedizin. Das mit dem „Ganz gut geworden“ ist Understatement in Perfektion. Maja Novosel ist mittlerweile Weltmeisterin. 2022 gewann sie den Titel mit ihrer Einzelkür im französischen Grenoble.

Vor Wettkämpfen trainieren sie täglich

„Vier bis sieben Mal in der Woche wird trainiert, in den Wochen vor Meisterschaften eher jeden Tag“, sagt Meike Rath, die mit Maja Novosel in der Kleingruppe fährt und bei Weltmeisterschaften als Vierte auch schon ganz vorne dabei war. Ein bis zwei Stunden dauern die Einheiten in der TSV-Halle oder in der Sporthalle der Claus-von-Stauffenberg-Schule, wo man mehr Platz hat und vor allem Gruppenküren besser trainieren kann. Meike Rath kam durch ihre Schwester Sonja zum Einrad. Gemeinsam sind die Geschwister auch in der Paarkür auf Wettkämpfen unterwegs. Die deutschen Meisterschaften sind für Maya und Meike das große Ziel in diesem Jahr, auch weil sie über die Qualifikation für die Weltmeisterschaften entscheiden. Die finden im Juli 2024 in Minnesota (USA) statt.

Neben der Wettkampfgruppe, deren Mitglieder für jede Saison neue Küren einstudieren, gibt es auch noch eine Aufbauwettkampfgruppe und eine Breitensportgruppe im TSV Dudenhofen. Insgesamt hat die Einradabteilung 190 Mitglieder. „Während Corona gingen die Zahlen mal auf 140 zurück, aber dann ging es, unter anderem durch Projektwochen an Schulen, wieder hoch“, sagt Abteilungsleiterin Elke Dubberstein.

Für die Zukunft der Abteilung ist sie optimistisch, unter anderem weil sie viele Mitstreiterinnen hat. Kristina Ratzka, die auch Landesfachwartin ist, kümmert sich beispielsweise um die Wettkampfgruppe.

Einradabteilung des TSV Dudenhofen besteht seit mehr als 30 Jahren

Die Einradabteilung gibt es beim TSV seit dem Frühjahr 1992, Elke Dubberstein ist seit der Anfangszeit dabei. Sie fuhr früher selbst aktiv Einrad und war Trainerin, nach einer schweren Knieverletzung geht dies nur noch eingeschränkt. Dennoch ist die Abteilungsleiterin weiterhin mit viel Spaß bei der Sache. „Ich freue mich immer noch, wenn ich die Mädels bei ihrem Sport sehe, das ist einfach faszinierend. Es hat immer Spaß gemacht.“

Das Einradfahren hatte im TSV als Zusatzangebot für Turngruppen begonnen. Es erfreute sich so großer Beliebtheit, dass der Verein mit der Zeit eine eigene Abteilung aufmachte. Die meisten Sportlerinnen und Sportler haben ihre eigenen Einräder, der TSV hält aber auch einen Fundus von rund 40 Rädern bereit, mit denen Einsteiger erst einmal ausprobieren können oder die beispielsweise bei Projektwochen zum Einsatz kommen. Um die Inspektion kümmert sich unter anderem auch Elke Dubberstein.

Im Einzel und bei den Paarküren, aber auch bei den Klein- und Großgruppen zeigen die Sportlerinnen und Sportler ihre Küren auf den Wettkämpfen. Maja Novosel hat bei Meisterschaften weniger mögliche Platzierungen im Hinterkopf. Ihr ist vielmehr wichtig, dass die „Performance“ stimmt, man also das Publikum überzeugen kann. Die Kombination aus Körperbeherrschung, Kreativität, Ästhetik, musikalischen Elementen, aber auch Kraft und Ausdauer fasziniert sie an ihrer Sportart. Ihrer Teamkollegin Meike Rath geht es ähnlich. (von Sascha Eyßen)

Auf dem Weg zu weiteren Erfolgen: Meike Rath (links) und Maja Novosel beim Training in der Turnhalle des TSV Dudenhofen. © Eyßen