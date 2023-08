Anliegerprotest gegen neuen Radweg in Rodgau

Von: Ekkehard Wolf

Teilen

Protest am Gartenzaun: Etliche Anwohner wollen „ihre“ Schotterpiste behalten. © Wolf, Ekkehard

Mit Schildern an den Gartenzäunen wehren sich Bürger in Rodgau gegen einen geplanten Fahrradweg durch die Rodau-Aue. Sie wollen lieber die bisherige Schotterpiste behalten. Die Stadt will sich mit den Bedenken auseinandersetzen.

Dudenhofen – Bemalte Bettlaken und Schilder säumen den Schotterweg zwischen Einhard-, Bleich- und Opelstraße. „Stoppt den neuen Radweg“, ist da etwa zu lesen. Viele Parolen wenden sich gegen die geplante Asphaltstrecke. Ein Beispiel: „Für die Zukunft unserer Kinder, gegen die unnötige Versiegelung des Bodens.“ Ein Banner an einem schiefen Holzlattenzaun wagt sogar ein Wortspiel mit dem Namen des Bürgermeisters: „Breitenbach, bitte erhalte uns den breiten Weg am Bach.“

Im Mai hatte die Stadtverordnetenversammlung mit 38 Ja-Stimmen bei vier Enthaltungen die Vorentwurfsplanung eines Fuß- und Radwegs entlang der Rodau beschlossen. Sie sieht unter anderem vor, den 5,30 Meter breiten Schotterweg durch einen schmaleren, asphaltierten Weg (drei Meter) zu ersetzen. Der Seitenstreifen, der dann nicht mehr benötigt wird, soll entsiegelt und bepflanzt werden.

Rodgau: Feldweg war nie als Häuserzufahrt gedacht

„Wir wollen keinen asphaltierten Radweg, wie wollen unsere Natur behalten“, schreibt Anwohnerin Sarah Klein in einem offenen Brief. Anwohner seien auf die rückwärtige Zufahrt angewiesen. Die Abfuhr der Gartenabfälle über die Nieuwpoorter Straße sei nicht möglich, „teils aus Platzmangel, teils aus fehlenden Durchfahrten“. Der soziale Friede zwischen den Bewohnern der Vorder- und Hinterhäuser werde gestört, „wenn nun alle Anwohner mit ihrem Auto durch die Grundstücke der Vorderhäuser fahren“. Sorgen äußert Sarah Klein auch über die Verkehrssicherheit: „Ein asphaltierter Radweg verführt zum Rasen, gerade in der heutigen Zeit der E-Bikes.“

Auch andere Anlieger hatten sich schriftlich an den Magistrat gewandt. So wiesen Imker Günter Keim, die Landwirte Beate und Karl-Heinz Mahr sowie Metzgermeister Stefan Siegler darauf hin, sie seien darauf angewiesen, den Wirtschaftsweg auch mit breiten Fahrzeugen zu nutzen.

Stadt Rodgau sucht Gespräch mit Anliegern

In einem Brief an die Anwohner kündigt Bürgermeister Max Breitenbach an, sich mit ihren Bedenken auseinanderzusetzen. Eine Anliegerversammlung soll voraussichtlich im September stattfinden.

„Wir nehmen die Bedenken natürlich ernst“, betont Breitenbach gegenüber unserer Zeitung: „Wir prüfen alles nach, versuchen die Antworten zu geben und das Gespräch mit den Anliegern zu suchen.“

Die meisten Gegenargumente habe die Stadt längst überprüft. Beispiel Feuerwehrzufahrt: Die Feuerwehr habe bestätigt, dass ein drei Meter breiter Weg für die Einsatzfahrzeuge ausreiche.

„Natürlich waren wir vorher auch im Gespräch mit der Unteren Wasserbehörde und der Naturschutzbehörde“, so Breitenbach. Die Planung sehe vor, einerseits den Schotterweg zu asphaltieren und andererseits den Weg an der östlichen Seite der Rodau zu entsiegeln und mit einer wassergebundenen Decke zu versehen.

Lücke im Rodgauer Radwegenetz soll geschlossen werden

Die Planung der Stadt sei keine Willkür, sondern verfolge übergeordnete Ziele, betont der Bürgermeister: „Wenn wir den Fuß- und Radverkehr fördern wollen, müssen wir auch etwas dafür tun.“ Die meisten Menschen könnten Kurzstrecken innerhalb der Stadt problemlos mit dem Fahrrad bewältigen.

Der geplante Geh- und Radweg schließe eine Lücke im Rodauwegkonzept, das vor mehr als zehn Jahren beschlossen worden sei. Bereits bei einer Bürgerbeteiligung im April 2022 habe die Stadtverwaltung den damaligen Planungsstand präsentiert. Seither sei der Weg zweimal im Bürgergremium „Lokale Partnerschaft“ erörtert worden. Es könne also keine Rede davon sein, dass die Stadt an den Bürgern vorbei plane.

Der bisherige Schotterweg sei lediglich für die Land- und Forstwirtschaft freigegeben, ruft Breitenbach in Erinnerung: „Es gibt für jedes Grundstück eine Ausnahmegenehmigung, um den Garten zu bewirtschaften.“ Als Privatzufahrt zu den Wohnhäusern sei dieser Weg nie gedacht gewesen: „Die, die dort Häuser gebaut haben, haben das im Wissen getan, dass die Erschließung von vorn gewährleistet sein muss.“ (von Ekkehard Wolf)

Protest am Gartenzaun: Wortspiel mit dem Namen des Bürgermeisters Max Breitenbach. © Wolf, Ekkehard

Das Verbot für Autos und Motorräder gilt schon jetzt: Nur mit einer Ausnahmegenehmigung dürfen Anlieger von der Opelstraße aus zu ihren Gärten fahren. © Wolf