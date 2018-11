Apothekerin rettet Rodgauerin mit lebenswichtiger Insulin-Spritzen

Dudenhofen - Ein Stück Glauben in die Menschheit hat ein 82-jähriger Rodgauer an einem Samstagnachmittag dank einer Apotheken-Angestellten zurückerlangt. Von Tamara Schempp

„Denn wo ist selbstlose Hilfe heute noch eine Selbstverständlichkeit?“, fragt der Rentner, der seinen und den Namen seiner schwerkranken Frau nicht in der Zeitung lesen will. Seine Geschichte möchte er der Öffentlichkeit jedoch nicht vorenthalten.

Es ist Samstagmittag gegen Viertel vor Eins, als sich die an Diabetes erkrankte Dudenhöferin vor dem Essen das Blutzucker senkende Hormon Insulin spritzen muss. Ihr Mann geht an den Kühlschrank, in dem das Medikament gelagert wird. Dort angekommen erlebt der 82-Jährige einen Schockmoment: Es sind keine Spritzen mehr da, der Vorrat aufgebraucht. Durch einen längeren Krankenhausaufenthalt hat es die Familie versäumt, sie nachzubestellen.

Für Diabetiker ist Insulin überlebenswichtig. Wird es nicht regelmäßig und ausreichend gespritzt, führt dies unweigerlich zum Zuckerschock bis hin zur Ohnmacht. Um den Notfall zu verhindern, ruft das Ehepaar kurz vor dem regulärem Ladenschluss um 13 Uhr in der nahe gelegenen Einhorn-Apotheke an. Das Insulin sei nicht vorrätig und müsse im Großhandel bestellt werden, gibt die Angestellte Auskunft.

Da sie selbst nur bis 17 Uhr Dienst hat, könne das Medikament danach bei den Kollegen abgeholt werden. Doch um 16 Uhr folgt der nächste Schock. Ein Anruf aus der Apotheke: Die bestellten Insulin-Spritzen seien nicht geliefert worden. „Da hatte ich plötzlich nur Leere im Kopf“, schildert der Dudenhöfer sein Gefühl in diesen Moment. Die Apothekerin habe ihn am Telefon beruhigt. „Ich war aufgeregt, ganz klar.“

Die Apothekerin hat in der Zwischenzeit eine Apotheke in Obertshausen ausfindig gemacht, die noch Spritzen vorrätig hat. Er könne seine Frau jedoch nicht alleine lassen, erklärt der Mann der Apothekerin in seiner Verzweiflung. Also erklärt sich die Pharmazeutin bereit, selbst nach Obertshausen zu fahren. „Und das in ihrem wohlverdienten Feierabend!“, betont der Mann der zuckerkranken Patientin in vollster Dankbarkeit.

Doch anstatt das Insulin von Apotheke zu Apotheke zu liefern, brachte es die Pharmazeutin ihrer Patientin direkt nach Hause in Dudenhofen. „Mir fiel ein ganzer Fels von der Seele“, erinnert sich der Dudenhöfer und klingt am Telefon immer noch erleichtert. „Was hätte über das Wochenende alles passieren können, wenn die Apotheken-Angestellte nicht geschaltet und sofort Hilfe geleistet hätte?“ Der 82-Jährige will es sich gar nicht ausmalen. Sein Dank ist der Apothekerin, deren Service über die Gesundheitsberatung hinaus geht, für immer sicher. „Das war für mich ein Erlebnis, das sehr, sehr tief geht.“

Schnelle Hilfe zu leisten, ist für die Mitarbeiter der Einhorn-Apotheke tatsächlich eine Selbstverständlichkeit, sagt eine der Angestellten auf Nachfrage. „Wenn Not am Mann ist, fährt jeder von uns mal was aus. Uns liegen die Kunden am Herzen.“ Die Retterin in der Not stimmt ihrer Kollegin zu, sieht aber keine Notwendigkeit, sich weiter zum Vorfall zu äußern. Echte Alltagshelden vollbringen ihre Taten eben im Stillen.