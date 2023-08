Wassersparkampagne aus Rodgau zieht Kreise

Von: Bernhard Pelka

Wasser erfrischt, wie hier im Juni 2022 nach dem Ultramarathon an der Gänsbrüh. © Eyßen

„Jeder Tropfen zählt“ ist das Motto einer Wassersparkampagne des Kreises Offenbach. Ihre Wurzeln hat diese Kampagne in Rodgau.

Rodgau - Bei den Stadtwerken entstand zum Motto „Jeder Tropfen zählt“ ein Konzept, wie man schon Kindern den schonenden Umgang mit lebenswichtigen Ressourcen beibringen kann, damit sie vielleicht sogar ihre Eltern und Geschwister für das Thema sensibilisieren. Der Kreis Offenbach übernahm die Ideen und startete die Kampagne in allen 13 Kreiskommunen.

Der Beginn der Aktion war Bürgermeister Max Breitenbach zufolge die Frage, wie die Stadt einen sparsamen Umgang mit dem wertvollen Lebensmittel befördern könnte. Dies per Gefahrenabwehrverordnung zu regeln, wie die Stadt Offenbach das tue, sei nicht in Frage gekommen. Grund: „Wir erlassen keine Verordnung, die kaum kontrollierbar und nicht durchsetzbar ist“, sagte Breitenbach in der Magistratspressekonferenz. Die Definition, wann nun ein Trinkwassernotstand herrsche, sei schwammig und womöglich nicht gerichtsfest. Es heiße lediglich, dies sei der Fall, sobald die Wasserversorgung gefährdet ist und die zur Verfügung stehende Menge temporär nicht ausreicht. Das sei ein dehnbarer Begriff. Die Stadt setze deshalb lieber auf Aufklärung, Bewusstseinsbildung, Bürgerinformation schon bei den Kleinsten und soziale Kontrolle.

Wie wichtig dieses Thema ist, beweisen die bisherigen Temperaturen, die zuletzt dramatische Trockenheit und sinkende Grundwasserspiegel. Die Stadtwerke gaben nun zum Auftakt der Kampagne in Rodgau praktische Spartipps, schalteten Online-Beiträge zu den Themen Wasserverbrauch, Wasserfußabdruck oder Wasserknappheit sowie ein Animationsvideo, um Aufmerksamkeit für die Kostbarkeit unseres Wassers zu erzeugen.

„Dabei war es uns wichtig, die Bürgerinnen und Bürger nicht zu belehren, sondern sie aktiv mit einzubinden“, sagt Alena Ziegler, Leiterin des Geschäftsbereichs Kundenservice, Marketing und Mobilität, „Den Höhepunkt unserer Kampagne bildete darum auch ein spezieller Infotainment-Tag für Kitas und Grundschulen.“

150 Kinder besuchten die Stadtwerke und erlebten dort an mehreren Stationen anschaulich, wie der Wasserkreislauf in Rodgau funktioniert, wie viel Wasser man im Alltag eigentlich verbraucht und wie sich der Wasserverbrauch mit einfachen Mitteln reduzieren lässt. Zum Beispiel kann man beim Händewaschen, Zähneputzen und Duschen zwischendurch das Wasser abstellen, bei der Toilettenspülung die Stopp-Taste drücken oder nur kurz duschen, statt ein Vollbad zu nehmen.

„Wir hoffen, dass wir mit der Kampagne wichtige Impulse zum Thema Wassersparen setzen konnten und appellieren weiterhin an jeden und jede, im Alltag bewusst mit dieser wichtigen Ressource umzugehen. Wie wertvoll Wasser für uns alle ist, merken wir spätestens dann, wenn es knapp wird“, betont Stadtwerke-Chef Markus Ebel-Waldmann. Alle Beiträge zur Kampagne sowie zur Bedeutung der Wasserampel im Kreis Offenbach finden Interessierte auf der Website der Stadtwerke und in den sozialen Medien. Facebook: @stadtwerke.rodgau, Instagram: @stadtwerkerodgau. (bp)

Mit dem schwenkbaren Brausekopf bewässert ein Mitarbeiter der Stadtwerke die Stauden am Jügesheimer Kapellchen. Er muss dazu nicht einmal aussteigen. © Wolf