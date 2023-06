B 45 bei Rodgau drei Stunden gesperrt

Von: Ekkehard Wolf

Große Mengen an Betriebsstoffen musste die Feuerwehr aufnehmen. Auch deshalb war die Bundesstraße 45 nach dem Unfall drei Stunden lang gesperrt. © Feuerwehr Rodgau

Nach einem Verkehrsunfall bei Rodgau ist die Bundesstraße 45 drei Stunden lang gesperrt.

Weiskirchen – Ein Verletzter und 15 000 Euro Schaden sind die vorläufige Bilanz eines Unfalls am Mittwoch gegen 11.15 Uhr an der Überführung der Bundesstraße 45 über die Autobahn 3 bei Weiskirchen. Beteiligt waren ein Lastwagen und ein Honda Civic. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Heck des blauen Kompaktwagens zusammengedrückt. Dennoch wurde der Fahrer (51) nicht in seinem Auto eingeklemmt. Er wurde verletzt und musste ins Krankenhaus.

Wie es zu dem Unfall kam, konnte die Polizei am Nachmittag noch nicht sagen. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Feuerwehrleute aus Rodgau leisteten technische Hilfe und saugten ausgelaufene Flüssigkeiten mit Bindemittel auf. Die Straße war in Fahrtrichtung Dieburg drei Stunden lang gesperrt. Erst um 14.10 Uhr wurde sie wieder für den Verkehr freigegeben. (eh)