Schwerer Unfall auf der B45: Kia überschlägt sich

Schwerer Unfall auf der B45 bei Rodgau: Ein Kia überschlägt sich – mit Folgen.

Rodgau - Am Mittwochmittag hat sich auf der B45 bei Rodgau ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Ehepaar überschlug in seinem roten Kia, berichtet die Polizei.

Gegen 12.15 Uhr soll der Kleinwagen in Höhe der Abfahrt Nieder-Roden/Babenhausen aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern gekommen sein, überschlug sich und blieb auf dem Dach auf der Mittelleitplanke liegen.

Unfall auf der B45 bei Mühlheim

Beide Insassen wurden bei dem Unfall nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzt. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Heusenstamm unter 06104 6908-0. Die B 45 war zeitweise voll gesperrt. (chw)

