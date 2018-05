Ersatz für abgebranntes Gebäude kommt

Badesaison soll im Juni beginnen

Im Juni soll der Badebetrieb in Nieder-Roden starten.

Nieder-Roden - Freie Sicht auf „Saint-Tropez am Baggersee“ hat man am geschlossenen Eingangstor zum Strandbad Nieder-Roden. Aber nicht mehr lange: Als Ersatz für das abgebrannte Hauptgebäude will die Stadt in den nächsten Tagen und Wochen einen Containerbau aufstellen.