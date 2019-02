Banken sichern die Finanzierung des Hallenneubaus

Auf diesem weitläufigen Freigelände an der Weiskircher Straße soll die Halle einst stehen. Dort hatte Brunnen Oschmann früher seinen Firmensitz.

Rodgau – Nachdem das ehrgeizige Hallenneubauprojekt der Sportfreunde Rodgau vor der Jahreswende ins Stocken geraten war, gibt es nun gute Nachrichten. Die Finanzierung ist sichergestellt. Das haben zwei Banken bereits am 20. Dezember 2018 schriftlich erklärt.

Damit hat der Verein die ihm von der Stadt zur Vorlage der Finanzierungszusage gesetzte Frist eingehalten. Auch das leidige Altlastenthema ist vom Tisch. Die vom Regierungspräsidium Darmstadt geforderte Einzelfallrecherche zu vermuteten Grundstücksbelastungen ist negativ ausgefallen. Diese Fakten gehen aus einer Mitteilung von Bürgermeister Jürgen Hoffmann an die Stadtverordnetenversammlung hervor. In der Mitteilung wird auch die Höhe des jährlichen Erbbauzinses genannt, den die Sportfreunde quasi als Grundstücksmiete jährlich an die Stadt zahlen müssen: 2348,48 Euro.

Der Verein hatte vergangenen Dezember den Spatenstich mit Rundschreiben an die Mitglieder abgesagt. Ein Notartermin, bei dem der Erbpachtvertrag für das städtische Baugrundstück an der Weiskircher Straße 140 hatte unterschrieben werden sollen, platzte. Aktuell wird ein neuer Termin zur Unterschrift vorbereitet.

Für den Neubau der Sporthalle gibt es schon seit einem Jahr eine Baugenehmigung. Die Gesamtkosten liegen bei gut zwei Millionen Euro. Den Löwenanteil muss der Verein selbst aufbringen. Geplant ist eine Holzkonstruktion (15 mal 30 Meter groß) mit drei Übungsräumen (140 bis 170 Quadratmeter), einem Geschäftszimmer und Nebenräumen. Sie umfassen die Halle wie eine Zange. (bp)