Basteln mit Engelsgeduld in Rodgau

Ebenso nützliche wie geduldige Unterstützung fanden die jungen Adventsbastler in Rodgau bei zahlreichen freiwilligen Helferinnen und Helfern. © Karin Klemt

Dudenhofen – Die Adventsbastel-Aktion der evangelischen Kirchengemeinde Dudenhofen hat eine lange Tradition.

Rodgau-Dudenhofen - Fenstersterne aus Eisstielen, Weihnachtsengel auf Butterkeks oder Becher mit Rentiergeweih – je origineller die Motive, desto besser gefällt die Adventbastelei. Bei der evangelischen Kirchengemeinde Dudenhofen hat Abwechslung Tradition, und so fanden sich zahlreiche begeisterte Junghandwerker ein. Geschnitten, geklebt, gemalt und gestickt wurde im Gemeindehaus gegenüber der Kirche in jeder Vorweihnachtszeit, seit Pfarrerin Christina Koch dort ihres Amtes waltet – ausgenommen 2020, als Corona überall Riegel vorschob. Ein Jahr zuvor hatte der Zulauf laut Koch alle Rekorde gesprengt: „66 Kinder und 25 Betreuer – irgendwie hatten zwar alle Platz, aber es war ein Riesendurcheinander“.

Ordnung und System herrschten hingegen beim Adventsbasteln am Samstag. Nach einem Probelauf mit drei Schichten im vergangenen Jahr hatten die Pfarrerin und ihre jungen Helfer – in der Mehrzahl ehemalige oder aktuelle Konfirmanden – das Konzept perfektioniert. An je sieben Basteltischen waren am Vormittag 25 Grundschulkinder an der Arbeit, weitere 22 für den Nachmittag gemeldet. Tipps, Tricks und tatkräftige Unterstützung steuerten je 14 Betreuer bei, oft mit sprichwörtlicher Engelsgeduld. Für jedes Kind stand ein Karton bereit, um die fertigen Basteleien sammeln und – sei es als künftiges Geschenk oder dekorativer Zimmerschmuck – nach Hause zu transportieren.

Farbenfroh: Aus einem Stein wird ein Adventskunstwerk. © Klemt

Mitten im Geschehen hatte sich die Pfarrerin niedergelassen und fertigte Bascetta-Sterne aus Transparentpapier.

Seinen Spaß hatte das junge Publikum unter anderem mit Weihnachtsmustern aus Bügelperlen, Christbaum-Anhängern aus Papier oder Stifteköchern, von angehenden Advents-Designer mit Weihnachtsmann- oder Rentier-Gesichtern verziert. Aus Butterbrottüten entstanden mit Schere und Klebstoff eindrucksvolle Fenstersterne, aus Keksen, Oblaten und weiterem Naschwerk wahrhaft süße Weihnachtsengel. „Wir versuchen, jedes Jahr etwas neues zu bieten“, sagt Pfarrerin Koch. Das Material stellt die Kirchengemeinde, ohne wie früher von den Eltern einen Kostenbeitrag zu verlangen.

Lecker: Ein wahrhaft süßer Weihnachtsengel. © Klemt

Anders als in früheren Jahren wird im evangelischen Advent in Dudenhofen auch nicht mehr gebacken. Die Bastel-Tradition reicht laut Koch indessen Jahrzehnte zurück – ebenso wie ihre eigene: „Bei mir gibt es immer einen Engelchor“. 25 Kinder zwischen fünf und 13 Jahren sind diesmal dabei und haben Kinder-Weihnachtshits für ihren großen Auftritt am vierten Advent eingeübt. Am kommenden Sonntag ab 17.30 Uhr singen die Engel in der „Lichterkirche“ – eine weitere Institution, ohne die Advent in Dudenhofen kaum vorstellbar erscheint. (zrk)