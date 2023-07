Baustopp behindert Toiletten

Von: Bernhard Pelka

Die neue Baumschule von Thomas Haufler ist seit Anfang Juni eröffnet. Jetzt gibt es dort ein lästiges Toilettenproblem. © pelka

Die Baumschule Haufler hat an ihrem neuen Standort ein Toilettenproblem. Die Kreisbauaufsicht hat Anschluss und Nutzung einer Abwassersammelgrube per Baustopp untersagt. Kunden und Mitarbeiter müssen auf Dixi-Klos gehen.

Rodgau – Während der Verkauf am neuen Standort an der Rodgau-Ringstraße und die Einebnung des alten Geländes in der Hegelstraße problemlos verlaufen, muss die Firma Haufler, Baumschule & Gartengestaltung, mit einer überraschenden Schwierigkeit kämpfen: Am Neubau der Hauflerschen Baumschule unweit des Bauernhofs Keller gibt es ein Toilettenproblem. Die Kreisbauaufsicht hat Firmenchef Thomas Haufler untersagt, eine Abwassersammelgrube zu betreiben. Deshalb müssen Kunden und Mitarbeiter nun drei Dixi-Klos benutzen. Das ist nicht jedermanns Sache.

Der tonnenschwere Sammelbehälter aus Beton fasst etwa zehn Kubikmeter und ist bereits vergraben. Anschließen darf Haufler das Teil nicht, obwohl er der Kreisbauaufsicht eine Dichtigkeitsprüfung vorgelegt hat. Im Kreishaus hieß es auf Anfrage, der Fall werde noch geprüft. Ein Ergebnis sei nicht vor Mitte Juli zu erwarten. Die Entscheidung, ob der verhängte Baustopp aufgehoben werde, sei offen.

Der vom Kreis verhängte Baustopp betrifft ausschließlich den Bereich rund um den Sammelbehälter und kam erst nach einem Hinweis des Zweckverbands Wasserversorgung Stadt und Kreis Offenbach (ZWO) zustande. Wobei markant ist, dass die Kreisbauaufsicht als Genehmigungsbehörde sich vom ZWO erst verklagen ließ, bevor sie tätig wurde.

Nach vergeblicher Aufforderung, durch eine einstweilige Anordnung (Baustopp) baurechtlich den Betrieb der Abwassersammelgrube zu untersagen, war der ZWO mit diesem Anliegen schließlich vors Verwaltungsgericht Darmstadt gezogen. Der ZWO wollte den Baustopp zum Schutz der Trinkwassergewinnung in den Wasserwerken Birkig und Lämmerhecke durchgesetzt wissen. Das geschah dann auch.

Thomas Haufler hofft, dass es sich um einen Irrtum und eine Definitionsfrage handelt. Und ab hier wird der Fall kompliziert: Für die neue Baumschule des Unternehmers mit Vetriebs- und Lagergebäude, Gerätehalle, Betriebswohnung und Stellplätzen im Hainhäuser Wasserschutzgebiet, Zone 3, liegt eine Baugenehmigung vor. Die umfasst auch einen Abwassertank, der im Freiflächenplan der Baugenehmigung ausdrücklich als solcher erwähnt ist. Eingebaut hat Haufler ein Teil, das im Datenblatt als Abwassersammelgrube bezeichnet wird. Der ZWO und die Kreisbauaufsicht sagen nun, Abwassergruben (also nicht Abwassersammelgruben) seien in Wasserschutzgebieten verboten. Es liege mithin für Einbau und Nutzung keine baurechtliche Genehmigung vor.

Haufler argumentiert, es handele sich bei dem Baukörper nicht um eine Abwassergrube, sondern um den in der Baugenehmigung gestatteten Abwassertank, aus dem kein Tröpfchen versickere. Das bestätige ein Dichtigkeitsnachweis durch eine Fachfirma. Die Abwässer würden komplett aufgefangen und gesammelt und danach fachgerecht entsorgt. Die künftig regelmäßige Leerung sei schon beauftragt und bei der Stadt angemeldet.

Abwassergrube, Abwassersammelgrube, Abwassertank: alles nur eine Definitionsfrage? Haufler: „Wir hoffen insändig, dass der Baustopp aufgehoben wird.“