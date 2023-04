Beim Fahrradklima ist Rodgau der Spitzenreiter im Kreis Offenbach

Von: Ekkehard Wolf

Teilen

Rodgau ist eine fahrradfreundliche Stadt. Im jüngsten ADFC-Fahrradklimatest erhielt sie die beste Bewertung im Kreis Offenbach. © Wolf

Im bundesweiten ADFC-Fahrradklimatest hat Rodgau als beste Kommune des Kreises Offenbach abgeschnitten. Der bisherige Spitzenreiter Dreieich belegt nun den zweiten Platz.

Rodgau – Fahrradfahrer können ihre Ziele in Rodgau zügig und direkt erreichen. Das ist ein Ergebnis im jüngsten Fahrradklimatest des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC). In der bundesweiten Umfrage vom Herbst 2022 hat Rodgau als beste Kommune des Kreises Offenbach abgeschnitten. - allerdings nur, weil Dreieich in den Ergebnissen abgerutscht ist.

Besonders hohe Zustimmungswerte gab es in Rodgau für folgende Aussagen:

Man kann Ziele zügig und direkt per Rad erreichen.

Stadtzentrum oder Ortsmitte ist gut mit dem Fahrrad zu erreichen.

Die meisten Einbahnstraßen sind in Gegenrichtung für den Fahrradverkehr freigegeben.

125 Rodgauer Radler beteiligen sich an der Umfrage

Die Online-Umfrage erfasste keine objektiven Daten, sondern die subjektive Zufriedenheit. Aus Rodgau beteiligten sich diesmal 125 Personen; vor zwei Jahren waren es fast doppelt so viele gewesen. Die Ergebnisse sind nicht repräsentativ.

Die Umfrageteilnehmer bewerteten 27 Aussagen-Paare (plus fünf Zusatzfragen für den ländlichen Raum) anhand einer sechsstufigen Skala. „ Den Angaben werden erst im Nachhinein Werte von 1 (für sehr gut) bis 6 (für sehr schlecht) zugewiesen“, schreibt der ADFC in seinen Hinweisen zur Interpretation der Daten. Obwohl die Umfrageteilnehmer keine Schulnoten vergeben, werden die Ergebnisse oft so interpretiert. Auch der ADFC bedient sich dieser plakativen Darstellung. Die „Notendurchschnitte“ im Kreis Offenbach liegen demnach zwischen 3,66 (Rodgau) und 4,16 (Obertshausen).

Rodgau: bundesweit Platz 80 unter den Städten bis 50.000 Einwohner

Rodgau belegt Platz 80 unter bundesweit 447 Kommunen mit 20 000 bis 50 000 Einwohnern. Dahinter folgen Dreieich auf Platz 96, Neu-Isenburg (125), Dietzenbach (143) und Rödermark (155). Das Schlusslicht im Kreis ist Obertshausen. (Platz 306).

Als Stärken Rodgaus im Vergleich mit anderen Städten nennt der ADFC unter anderem die Fahrradmitnahme im öffentlichen Nahverkehr und die Möglichkeit, Einbahnstraßen entgegen der Fahrtrichtung zu benutzen. Schwächen liegen demnach im fehlenden Fahrradverleih, in der hohen Quote an Fahrraddiebstählen und im Mischverkehr mit Autos. (Ekkehard Wolf)