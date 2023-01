Benefiz-Karten im Vorverkauf

Von: Bernhard Pelka

Peter Gottwald (links) und Hugo Reinhardt (rechts) übergaben die ersten Karten an Simon Pospischil (Mitte). © p

Rodgau – Für das Benefizkonzert nach dem Wohnhausbrand in der Breslauer Straße hat der Kartenvorverkauf begonnen. Die Offenbacher Band PFH mit Peter Gottwald, Frank Sattler und Hugo Reinhardt tritt ohne Gage am Samstag, 28. Januar, 18 Uhr, im Jügesheimer Hotel-Restaurant Wolfsschlucht, Am Wasserturm 12, auf. Dessen Betriebsleiter, Ex-OFC-Spieler Simon Pospischil nahm jetzt von Mitgliedern der Band die ersten Karten entgegen, die nun an Interessenten für je 30 Euro abgegeben werden.

Vorverkauf ist auch im Offenbacher Ring-Center – Mittwoch, im Café Schäfer, 16 bis 18 Uhr, und Freitag am selben Ort, ebenfalls 16 bis 18 Uhr. Tickets (kostenlos hergestellt von Gathof Druck in Offenbach-Bieber) gibt es auch telefonisch unter z 0157 58082176 (Hugo Reinhardt) und 0176 84939895 (Anita Hartmann). bp