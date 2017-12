Per Rennrad quer durch die USA

+ Ein 13-köpfiges Team um Andreas „Besi“ Beseler (Mitte) startet im Juni nächsten Jahres beim „Race across America“. Das Foto entstand im September bei einem Vorbereitungstreffen beim Fahrradhersteller Storck, einem der großen Sponsoren. - © p

Der Ursprung von „Besi & Friends“ liegt bei dem Radrennfahrer Andreas Beseler aus Jügesheim, der seit vielen Jahren an Multipler Sklerose (MS) leidet. Im Sommer 2013 strampelte er 3 835 Kilometer durch die kanadischen Rocky Mountains, um anderen Kranken Mut zu machen. Aus seiner Ein-Mann-Benefizaktion „Rad statt Rollstuhl“ ist eine Gemeinschaft von mehr als 700 Sportlern gewachsen. „Besi & Friends“ starten bei Wettkämpfen in mehreren Ländern Europas. Sie werben um Spenden für die Nathalie-Todenhöfer-Stiftung, die sich um MS-Patienten kümmert. Allein in diesem Jahr kamen 60 000,60 Euro zusammen. Bei der USA-Durchquerung vom 16. bis 25. Juni 2018 radeln „Besi & Friends“ als Viererstaffel mit: Andreas Beseler, Thorsten Ostrowski, Derk Schneider und Christian Thometzek wechseln sich unterwegs ab. Mit Crewchef, Organisatoren, Mechanikern, Physiotherapeut und Medienbeauftragten besteht das Team aus 13 Leuten.