Bitte mal kurz die Schnauze halten

Sonja Zabolitzki ist Nachwuchs-Comedian aus

+ © Weil Für die Bühne reicht ihr diese Kappe als Verkleidung: Hundefriseurin Sonja Zabolitzki in ihrem Salon „Pet-Stop“ in Nieder-Roden. © Weil

Nieder-Roden - „Comedian“ heißen die Spaßmacher des 21. Jahrhunderts. Lachen soll ja bekanntlich die beste Medizin sein. Ob es deswegen so viel Nachwuchs gibt in diesem Metier? Doch Frauen sind wieder in der Minderheit. Von Simone Weil