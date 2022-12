Buslinie 99 hält wieder am Bahnhof Jügesheim

Von: Ekkehard Wolf

Die Stadtbusse der Linie OF-40 können trotz der Poller wenden, wie dieses Foto vom Oktober 2021 zeigt. Das liegt daran, dass die Fahrzeuge eineinhalb Meter kürzer als die Zwölf-Meter-Standardbusse sind. Der neue Fahrzeugtyp der Regionalbuslinie OF-99 kommt ebenfalls mit dem begrenzten Platz zurecht. Außerdem werden die Haltestellen und der Fahrweg verschoben. © Wolf

Die Busse der Linie OF-99 zwischen Seligenstadt und Langen halten in Rodgau bald wieder am Bahnhof Jügesheim. Die Umleitung über Dudenhofen entfällt. Die Streckenführung gilt ab dem Fahrplanwechsel am Sonntag, 11. Dezember.

Jügesheim - Damit endet ein Provisorium von fast 14 Monaten. Die Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach (kvgOF) hatte den Halt in Jügesheim ausgespart, weil die Fahrer der Zwölf-Meter-Busse nicht mehr am Bahnhof wenden konnten. Der Grund: Die Eigentümer des Bahnhofsgebäudes hatten auf ihrem Privatgelände sieben Eisenpfosten (Poller) aufgestellt, um das denkmalgeschützte Haus vor Beschädigungen zu schützen. Die kvgOF leitete daraufhin die Regionalbuslinie über Dudenhofen um.

Ab Sonntag ist wieder alles beim Alten. Das liegt unter anderem an den neuen Bussen des Typs Mercedes Citaro. Sie haben einen kleineren Wendekreis als das bisherige Fahrzeugmodell. Außerdem fahren die Busse künftig einen geringfügig anderen Weg: Vom Kapellchen kommend fahren sie zunächst bis zum Restaurant Bischoffs, wenden dann nach links und halten vor dem Bahnhof. Die frühere Wendefahrt ging rechts herum.

Direkt vor dem Bahnhofsgebäude richtet die Stadt provisorische Haltestellen ein. Dort entstehen zwei Buspositionen für die Linie OF-99 und eine weitere für die Stadtbuslinie OF-40. „Wir werden sie im Lauf der Woche markieren“, kündigt Bürgermeister Max Breitenbach an. Der Taxistandplatz werde verlagert. Das sei mit den Taxiunternehmen abgestimmt.

In Jügesheim können Fahrgäste wieder auf kurzem Weg zwischen Bus und S-Bahn umsteigen. Die provisorische Haltestelle in Dudenhofen erforderte einen Fußweg von rund 200 Metern.

„Wir sind davon überzeugt, dass die Mehrheit unserer Kunden diese Lösung begrüßen wird“, formuliert kvgOF-Geschäftsführer Andreas Maatz in einer Pressemitteilung: „Hier sind die Umstiegswege zur S-Bahn kürzer als in Dudenhofen und auch das Stadtzentrum von Jügesheim mit Rathaus und Läden ist besser erreichbar.“ Manche Schüler der Claus-von-Stauffenberg-Schule müssten sich allerdings wieder umgewöhnen.

Stadt und Kreisverkehrsgesellschaft bleiben laut Bürgermeister weiter im Gespräch, „um den Knotenpunkt am Bahnhof Jügesheim fit für die Zukunft der Nahmobilität zu machen“. So gebe es Überlegungen, Gelenkbusse auf der Linie OF-99 einzusetzen. (Ekkehard Wolf)