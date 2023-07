Chaotische Szenen

Von: Ekkehard Wolf

Teilen

Alltag im Ostring: An beiden Straßenseiten parken Autos auf dem Gehweg, manche bis dicht an die Kreuzung heran. © Wolf, Ekkehard

Am Ostring wird jetzt nachgemessen: Anwohner spricht von Raserei

Jügesheim – Ist der Ostring eine Rennstrecke für den Berufsverkehr? Ein Anwohner spricht von „täglicher Raserei“. Er befürchtet Gefahren vor allem für radelnde Schüler und Besucher des Spielplatzes am ehemaligen Bunker. Jetzt misst die Stadt nach.

Der Ostring verläuft parallel zur Jügesheimer Ortsdurchfahrt. Aber die Verkehrsbelastung ist dort deutlich geringer. Parkende Autos an beiden Straßenseiten machen die Strecke unübersichtlich und zwingen zu Slalomfahrten. Nur auf dem kurzen Abschnitt zwischen Südring und Kurt-Schumacher-Straße gilt ein einseitiges Haltverbot. Und um diese 170 Meter geht es.

Anwohner Andreas Schröter schildert chaotische Szenen werktags zwischen 6 und 9 Uhr: „An Rad fahrenden Kindern auf ihrem Schulweg wird in dieser Zeit grundsätzlich in dichtem Abstand und hohem Tempo vorbeigefahren. Oder der Gegenverkehr weicht sogar auf den Bürgersteig einem entgegen kommenden Auto aus.“ Ein Nachbar sei kürzlich beinahe umgefahren worden: „Es geht ja alles nicht schnell genug.“

Die Ordnungsbehörde kann das nicht bestätigen. Die jüngste Geschwindigkeitsmessung liegt zwei Jahre zurück. Damals wurde innerhalb von vier Wochen (21. Mai bis 19. Juni) ein Durchschnittstempo von 25 bis 26 km/h ermittelt. 85 Prozent aller Fahrzeuge fuhren nicht schneller als 34 km/h.

Mit Blick auf die flächendeckende Ausweisung von Tempo-30-Zonen sieht die Stadtverwaltung darin „eine gängige, vergleichbare und auch befriedigende Verkehrssituation“. Innerhalb von 24 Stunden wurden im Ostring 671 Fahrzeuge gezählt. Das ist weniger als ein Zehntel des Verkehrsaufkommens, mit dem die Anwohner der Ludwigstraße und der Dudenhöfer Straße täglich leben müssen. Der Höchstwert waren 45 Fahrzeuge in einer Stunde, darunter wohl auch viele Fahrradfahrer. Die Messgeräte können nicht zwischen Fahrrädern, Autos und Lastwagen unterscheiden.

Der Ostring eigne sich nicht als Abkürzung für Autofahrer, „weil sich das freiwillig keiner antut“, sagt Erster Stadtrat Michael Schüßler. Rechts-vor-links-Kreuzungen und viele parkende Autos erschwerten das Vorankommen. Die Straße sei auch kein Unfallschwerpunkt.

Dennoch nehme die Stadt den Jahrestag der Tempo-30-Ausweisung auf der Ortsdurchfahrt zum Anlass, auch am Ostring aktuelle Daten zu ermitteln – „jetzt, wo die Messtafeln wieder auswertbar sind“, wie Schüßler sagt. Der Cyberangriff auf das städtische Computernetz hatte auch diesen Arbeitsschritt monatelang lahmgelegt.

Zurzeit verfügt die städtische Ordnungsbehörde über drei Tempo-Anzeigetafeln. Weitere Geräte und ein neuer „Blitzer“ sollen in diesem Jahr beschafft werden. Die Entscheidung des Magistrats steht aber noch aus.

Etwa zwei Stunden braucht ein Mitarbeiter der Ordnungsbehörde, um die Daten der Messgeräte für zwei Wochen für die Statistik auszuwerten. Bei Tempokontrollen mit Sanktionen ist der Aufwand viel höher. Deshalb werden die Tempo-30-Zonen nicht lückenlos überwacht, sondern nacheinander.

Klagen über angebliche Raser gibt es in allen Stadtteilen, wie Bürgermeister Max Breitenbach im vergangenen Jahr beim Auftakt seiner Bürgergespräche „Rathaus vor Ort“ erleben konnte. Besonders laut seien die Beschwerden in Rollwald gewesen – am Mühlfeldchen und im Rosenring, wo fast nur Anlieger unterwegs seien.

Daumen hoch: Dieses Signal sehen alle Fahrer, die sich an Tempo 30 halten. © Wolf, Ekkehard

Eine Rennstrecke? Einseitiges Parken veranlasst manche Autofahrer dazu, aufs Gas zu treten, wie ein Anwohner des Ostrings berichtet. Der betroffene Straßenabschnitt zwischen Kurt-Schumacher-Straße und Südring ist nur 170 Meter lang. © Wolf