Cyberangriff belastet Steuerzahler in Rodgau - Folgen noch immer nicht ganz bewältigt

Von: Ekkehard Wolf

Die Hacker-Attacke vom Februar beschäftigt auch Polizei und Staatsanwaltschaft. © dpa

Der Hacker-Angriff vom Februar hat die Stadt Rodgau bisher mehrere Hunderttausend Euro gekostet. Die Folgen sind noch immer nicht ganz bewältigt.

Rodgau – Der Cyberangriff auf die Computersysteme der Stadt Rodgau wird für die Steuerzahler teuer. „Einen mittleren sechsstelligen Betrag“ habe die Stadt bisher ausgegeben, sagte Bürgermeister Max Breitenbach gestern auf Anfrage. Die Stadt müsse in Zukunft mit höheren IT-Kosten rechnen.

Rodgau: Eindringlinge verschlüsseln Daten in großem Stil

Unbekannte Täter waren am Aschermittwoch in die Computersysteme der Stadtverwaltung und der Stadtwerke eingedrungen und hatten Daten verschlüsselt. Am nächsten Morgen war das gesamte Netzwerk lahmgelegt. Auch die Telefone funktionierten nicht mehr.

Auch nach einem halben Jahr sind noch nicht alle Folgen bewältigt. Bereits im Frühjahr hatte der Magistrat davon gesprochen, es könne durchaus Herbst werden. Zeiträume von bis zu einem Jahr sind nach solchen Vorfällen keine Seltenheit.

„Wir fangen jetzt an, unser Mailsystem wieder einzurichten“, berichtet der Bürgermeister. Er hoffe, dass die Stadtverwaltung in ein paar Wochen wieder voll für die Bürger erreichbar sei. Dann habe auch das Jonglieren mit internen und externen E-Mail-Adressen ein Ende.

600 E-Mail-Adressen auf „rodgau.de“

Etwa 600 der mehr als 800 Mitarbeiter haben individuelle E-Mail-Adressen. Jedes E-Mail-Konto müsse einzeln eingerichtet werden, so Breitenbach: „Das dauert alles, bis es ruckelfrei läuft.“

Als „mühselig“ bezeichnet der Bürgermeister die Pflege einer Liste mit Internetadressen, die als sicher eingestuft werden. Der externe Dienstleister, der die sogenannte Firewall verwalte, müsse jede einzelne Adresse von Hand eintragen.

Darüber hinaus gebe es noch einiges an Arbeit zu leisten. Die Stadt habe ohnehin geplant, ihr Netzwerk neu zu strukturieren. Gleichzeitig sei man dabei, die IT-Abteilungen der Stadtverwaltung und der Stadtwerke zusammenzuführen.

Ein Lichtblick: Nach Auskunft der Stadt sind bisher keine sensiblen Daten veröffentlicht oder zum Kauf angeboten worden - entgegen der ursprünglichen Befürchtungen. Breitenbach: „An der Datenschutzfront gibt es nichts Neues. Da bin ich auch sehr froh darüber.“

Rodgau erwartet steigende Kosten für IT-Sicherheit

„Wir werden dauerhaft höhere Folgekosten haben“, kündigt der Bürgermeister an. Das betreffe aber nicht allein die Stadt Rodgau, sondern jede öffentliche Verwaltung. IT-Sicherheit koste Geld – sowohl für die Geräte als auch für zusätzliche Sicherheitsprogramme.

Im Oktober will das ARD-Politmagazin „Report München“ über den Rodgauer Fall berichten. Teams des Bayerischen Rundfunks haben deshalb bereits zweimal im Rathaus gedreht. (eh)