Darum steht ein Einmannbunker mitten im Wald

Von: Ekkehard Wolf

Rast am Bunker: Wanderer oder Fahrradfahrer können sich auf einer Bank ausruhen. © Wolf

Einen ungewöhnlichen Rastplatz finden Wanderer und Fahrradfahrer im Wald bei Rodgau: eine Bank neben einem Einmannbunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Doch warum steht ein Bunker mitten im Wald?

Nieder-Roden – Ein Überbleibsel aus dem Zweiten Weltkrieg steht an der Grundseeschneise zwischen Nieder-Roden und Ober-Roden: ein Einmannbunker, zwei Meter hoch. Eine Sitzbank lädt zum Verweilen ein.

Die Stelle ist leicht zu finden: vom Rassegeflügelzuchtverein Nieder-Roden auf dem Forstweg in Richtung Ober-Roden, an der zweiten Kreuzung links (das ist die Kreuzung mit der Schutzhütte) und dann etwa 300 Meter in Richtung B 45. Zu Fuß ist das in zehn Minuten zu schaffen.

Der Bunker wirkt wie ein Fremdkörper im Wald, obwohl sich auf dem Beton längst Moose und Flechten angesiedelt haben.

Rodgau: In den Bunker passt nur eine Person - stehend

Die beiden Einstiegsluken stehen offen: acht Zentimeter Beton. Die Scharniere und Griffe sind angerostet. Erst auf den zweiten Blick sieht man oben am Bunker die schmalen Sehschlitze und vier dicke Schrauben, mit denen das Dach befestigt ist.

Nur in gebückter Haltung kann man die Einstiegsluke benutzen. Die Türen sind aus 8 cm dickem Beton. © Wolf, Ekkehard

Das Innere ist nicht sehr einladend. Im Sockel steht Wasser. Äste und Zweige versperren einen Teil des Innenraums. Auch ohne hineinzukrabbeln, kann man ahnen, dass der Aufenthalt in der Betonzelle unbequem gewesen sein muss: Der Einstieg in gebückter Haltung, innen kein Platz zum Hinsetzen und die Sehschlitze so weit oben, dass man mit dem Kopf an das Betondach stößt, wenn man hinaussehen will.

Rätsel um den Einmannbunker im Wald bei Rodgau

Aber warum steht ein Einmannbunker mitten im Wald? Manche Leute vermuten einen Zusammenhang mit dem Lager Rollwald, einer Einrichtung der Strafjustiz in der Zeit des Nationalsozialismus. Das ist unwahrscheinlich: Bei der Aufarbeitung der Lagergeschichte hat die Historikerin Dr. Heidi Fogel keinen Hinweis auf diesen Bunker gefunden. Zumindest erwähnt sie ihn nicht in ihrem Buch aus dem Jahr 2004.

Winfried Jäger (87) aus Dudenhofen kann die Wissenslücke füllen. Er ist einer der wenigen Menschen, die noch aus eigenem Erleben über die Zeit des Zweiten Weltkriegs berichten können. Als Kind spielte er mit Gleichaltrigen im Wald – und zwar auch in der Nähe des Einmannbunkers.

Blick nach oben: Das Dach ist aufgesetzt. © Wolf, Ekkehard

Kinder aus Rodgau spielten vor fast 80 Jahren neben dem Bunker

Seine Geschichte klingt so: „In den letzten Monaten des Krieges, 1944 und 1945 gab es eine Flakstellung am Flugplatz Zellhausen. Dort hatten sie auch die Aufgabe, Schießübungen zu machen. Dazu startete ein sogenannter Fieseler Storch mit einem Luftsack hintendran. Die Schützen an der Flak mussten diesen Luftsack treffen. Während der Schießübungen war ein Soldat abkommandiert. Er musste dafür sorgen, dass niemand in den Wald ging, während geschossen wurde.“ Außerdem, so Jäger, musste dieser Soldat per Fernglas die Übungen beobachten. Der Einmannbunker sollte ihn vor herumfliegenden Splittern schützen.

Wenn die Flak-Geschütze Pause hatten, spielten die Kinder im Wald. Sie bauten sich ein „Häuschen“ in Form einer Erdgrube, die sie mit Reisig bedeckten. „Für den Soldaten war das eine Abwechslung, wenn wir Buben im Wald gespielt haben“, erinnert sich Winfried Jäger.

Nach den Schießübungen sammelten sie die metallenen Überreste, „das waren zehn Zentimeter lange Geschosse“. Bei einem Altwarenhändler in Eppertshausen, den man „Awu“ nannte, bekamen die Kinder ein paar Pfennige für das Altmetall – genug, um sich etwas Süßes zu kaufen.

