Warum „Malle“, wenn man nach Rodgau fahren kann?

Zwei Tage lang war beim Strandbadfestival Party angesagt. Auf die „White Summer Night“ am Freitag folgte am Samstag eine Mallorca-Party. Insgesamt rund 5 000 Besucher waren nach Schätzungen des Veranstalters zum Badesee gekommen.

Nieder-Roden – „Das Allerwichtigste: Es soll trocken bleiben“, macht der Moderator am Samstagnachmittag mit Blick auf seine Wetter-App auf Optimist. Er behält zumindest weitgehend recht. Die Vorfreude bei den Besuchern ist jedenfalls groß, so auch bei einer Truppe aus dem Main-Kinzig-Kreis. „Mia Julia ist schon cool“, meinen Christian und Benni mit Blick auf die Partykönigin, deren Auftritt die Attraktion des Abends ist. „Aber wir sind hier einfach generell, um zu feiern.“ Schließlich gibt es vor Mia Julia noch zahlreiche weitere Auftritte mehrerer Mallorca-Stars.

„Heute rechnen wir mit rund 3 000 Besuchern“, sagt Philipp Klein von der Firma City Promotion am frühen Samstagabend. Die Obertshausener Firma, die auch die Gastronomie am See betreibt, hat beim Strandbadfestival zum dritten Mal die Organisationsrolle inne. Etwa 2 000 Quadratmeter Strand dienen als Tanzfläche vor der Bühne, auf der an diesem Abend unter anderem DJ Balineiro, Partymann Atze, Sabbotage, Rick Arena, Stefan Stürmer, Markus Becker und Mütze Katze stehen.

Mia Julia, die am frühen Abend noch einen Auftritt im Hockeystadion von Mönchengladbach hat, macht am Samstag den Abschluss. Auf ihren Tourbus sind die Organisatoren jedenfalls gut vorbereitet. „Da scheint was Größeres zu kommen, die Höhenbeschränkung haben wir schon mal geöffnet“, haben Philipp Klein und sein Team für freie Fahrt am Badeseeeingang gesorgt.

Nach Mia Julias Auftritt, die am Sonntag schon wieder im Bierkönig auf der Baleareninsel im Einsatz ist, gibt es noch ein Abschlussfeuerwerk. Die Stars des Abends geben jedenfalls in den sozialen Medien positives Feedback zum Strandbadfestival. „Warum Malle, wenn man nach Rodgau fahren kann?“, fragt „Mütze Katze“, das DJ-Team aus Berlin, via Instagram.

„Am Freitag war es auch schon super“, meint Philipp Klein zur „White Summer Night“, bei der die Urban Club Band aus Frankfurt der Hauptact war. Die Rodgauer Partyband „Doctor Blond“ spielte ebenfalls am Freitag. „Glücklicherweise hat das Wetter gehalten, er war eine tolle Stimmung“, so Klein. Mindestens 90 Prozent der Gäste wären der Bitte der Veranstalter nachgekommen, in Weiß zu erscheinen. Zwischen 2 000 und 2 500 Besucher seien am Freitag auf dem Gelände gewesen.

Rund 70 Helfer sind beim Festival unterwegs. Die Beachvolleyballfelder als Tanzflächen haben sich bewährt. „Unten am Hang war es ein wenig eng. Als wir die Veranstaltung übernommen haben, wurde das Konzept ein wenig geändert. Hier ist es schön eben. Die Leute finden es super, im Sand zu feiern“, so Klein zur „Beach-Area.“

Bei der Verpflichtung der Mallorca-Stars arbeitete die City-Promotion GmbH mit einer Agentur zusammen, die mehrere Partysänger unter Vertrag hat. „Die übernehmen dann auch die Künstlerbetreuung vor Ort und wissen, was die Sänger brauchen.“ (Von Sascha Eyssen)

