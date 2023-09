Die Rodgau Monotones machen weiter

Von: Ekkehard Wolf

Die Rodgau Monotones spielten bei ihrem Jubiläumskonzert vor 3000 begeisterten Fans im Amphitheater Hanau. © REINHARD PAUL

Eine gute Nachricht für alle Fans der Rodgau Monotones: Die hessische Kultband macht weiter. Rolf Plaueln ist als neuer Gitarrist an Bord.

Rodgau – Das Jubiläumskonzert am Samstag in Hanau war nicht das letzte der Rodgau Monotones. Auch nach dem Tod ihres Gründungsmitglieds Raimund Salg macht die Band weiter. Das kündigte sie am Montag auf ihrer Facebook-Seite an.

Rolf Plaueln steigt als neuer Gitarrist bei den Rodgau Monotones ein

Ein neuer Gitarrist ist auch schon an Bord: Rolf Plaueln, ein alter Freund der Band. Er hatte nach eigenen Angaben schon als Zwölfjähriger von Salg die ersten Tricks an der Gitarre gezeigt bekommen.

Am Samstag war Plaueln einer der drei Gast-Gitarristen im Programm. „Willkommen bei uns in der Irrenanstalt“, schreiben die Monotones.

Dass es weitergehen würde, hatte Sänger Peter Osterwold bereits am Ende des dreieinhalbstündigen Konzerts angekündigt: „Wir sehen uns in fünf Jahren zum 50-Jährigen.“

Lob ans Publikum: „Ihr seid einfach die Besten“

Nach dem Erlebnis vom Samstag seien die Musiker „geflasht und völlig durch den Wind“, heißt es in der Facebook-Nachricht. Die Fans seien ein untrennbarer Teil der Band: „Ihr seid einfach die Besten.“

Weiter heißt es dort: „Wir wollten das Gefühl abwarten nach dem Konzert, aber Ihr habt uns von der ersten Sekunde an überzeugt, dass es weitergehen muss, auch wenn Raimund für immer fehlen wird.“

Rolf Plaueln aus Harreshausen steigt als Gitarrist bei den Rodgau Monotones ein. © Grimm, Petra

Der neue Monotones-Gitarrist Rolf Plaueln, Jahrgang 1966, stammt aus Offenbach und lebt in Harreshausen. Er ist unter anderem durch die Rhythm-’n’-Blues-Band „Back Roots“, das Offenbacher Jazzquartett und als Gitarrenlehrer bekannt.

Weihnachtskonzerte der Rodgaus: „40 Jahre Volle Lotte“

Auf ihren Internetseiten kündigen die Rodgau Monotones zurzeit sieben Konzerte bis zum Juni 2024 an. Am Freitag, 20. Oktober, spielen sie auf der Kirmes in Hünfelden-Mensfelden. Die Weihnachtskonzerte am 15. Dezember im Colos-Saal (Aschaffenburg) und am 26. Dezember in der Batschkapp (Frankfurt) stehen diesmal unter dem Motto „40 Jahre Volle Lotte“. Da gibt es das komplette Album in voller Länge – und noch vieles mehr. (eh)