Digitale Schule braucht mehr als Technik

Das iPad in der Schultasche gehört für rund 100 Schüler der Georg-Büchner-Schule (GBS) zum Alltag. Mit vier iPad-Klassen ist die GBS eine Vorreiterin im Kreis Offenbach. Doch die Digitalisierung der Schulen ist nicht nur eine Sache der Technik.

Jügesheim – Auch die Lehrer müssen dazulernen. Sie müssen neue Unterrichtsmethoden entwickeln. Für die Fortbildung fehlen aber Zeit und Geld.

„Die Fortbildung sprengt unser Vertretungsmittelbudget“, sagte der kommissarische Schulleiter Volker Hildebrandt gestern im Gespräch mit dem Landtagsabgeordneten Frank Lortz. Der Christdemokrat aus Seligenstadt, einer der fünf Vizepräsidenten des Landtags, informiert sich seit vielen Jahren über die Lage in den Schulen.

Vier Tage Fortbildung pro Schuljahr kalkuliert Hildebrandt für die Lehrkräfte der iPad-Klassen. Etwa 20 Kollegen sind dort eingesetzt. Das bedeutet 80 Fehltage im Jahr. Damit kein Unterricht ausfällt, muss die Schule Aushilfskräfte anheuern. Dafür hat sie ein begrenztes Budget. Es ist eigentlich dafür gedacht, die Vertretung erkrankter Lehrer zu bezahlen. „Wir werden das Budget nicht einhalten können“, ahnt Hildebrandt. Die für die GBS zuständige Beamtin Karin Rosbach vom Staatlichen Schulamt Offenbach macht ihm keine Hoffnung auf mehr Geld: „Die Digitalisierungsmittel werden zunächst in die Infrastruktur fließen.“ Am 25. September hatte der Landtag das „Gesetz zur Förderung der digitalen kommunalen Bildungsinfrastruktur“ beschlossen. 540 Euro pro Schüler wollen Land und Bund in den nächsten fünf Jahren für Digitaltechnik in den Schulen ausgeben. eh