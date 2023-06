Drama um vier Jungvögel im Rodgau-See

Badegäste stören Bachstelzen

+ © Freudel, Holger Auf dem mittleren Ponton vor dem FKK-Strand befindet sich das Vogelnest knapp neben der Badeleiter. © Freudel, Holger

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Ekkehard Wolf schließen

Weitere schließen

Vier junge Vögel piepsen vor Hunger, aber ihre Eltern trauen sich nicht, sie zu füttern. Das kann man derzeit im Rodgauer Badesee beobachten. Das Nest befindet sich an einem Bade-Ponton. Ein Naturfreund appelliert an die Stadt, die Vögel zu schützen - bisher erfolglos.

Nieder-Roden – Einen ungewöhnlichen Nistplatz hat sich ein Bachstelzen-Pärchen ausgesucht: Die Singvögel haben ihr Nest an einem Ponton im Badesee gebaut. Dort kommt keine Katze und kein Marder hin. Jetzt sind die Jungen da – und aus der Ortswahl entwickelt sich ein Drama.

Die Jungvögel piepsen vor Hunger. Ihre Eltern kommen mit nahrhaften Insekten herbeigeflogen, aber dann drehen sie wieder ab. Die Badegäste auf dem Ponton hören das Piepsen, sehen die Vögel und aalen sich weiter im Sonnenschein. Und die Badeaufsicht tut bisher nichts, um die Vögel zu schützen.

Naturfreund ist enttäuscht von der Stadt Rodgau

„Ich bin zutiefst enttäuscht“, sagt Holger Freudel, ein Naturfreund und leidenschaftlicher Tierfotograf aus Rödermark. Am Sonntag, 18. Juni, hatte er die Badeaufsicht gebeten, etwas für den Schutz der Vogelfamilie zu tun: „Sie sind dreimal mit dem Boot herumgefahren, das war alles.“ Ergebnis: Es gebe keinen Grund, den Ponton für Menschen zu sperren.

„Die Bespaßung der Gäste steht offensichtlich über dem Schutz der Natur“, kritisiert Holger Freudel. Auch bei der Oberen Naturschutzbehörde lief er gegen Wände: Man könne nichts tun, solange es sich um keine bedrohte Art handele.

+ Hungrige Jungvögel: Sie brauchen viel Nahrung, um wachsen zu können. © Freudel, Holger

Im vergangenen Jahr gingen die Uhren am Badesee noch anders. Damals brüteten Flussregenpfeifer am FKK-Strand – übrigens auch keine bedrohte Art. Für das Strandbad-Team war es damals selbstverständlich, das Gelege mit Flatterband zu schützen, wie Holger Freudel berichtet. Die Badegäste unterstützten die Vogelschutzaktion und machten einen großen Bogen um die Stelle.

Im Gegensatz zum weitläufigen Strand sind die Pontons zu klein, um Abstand zu halten. Das Nest befindet sich direkt neben der Badeleiter. „Es ist Wahnsinn, was die Kleinen mitmachen“, sagt Holger Freudel: „Die Elterntiere wollen anfliegen, aber sie haben den ganzen Tag keine Chance, ihre Jungen zu füttern.“

Stadt Rodgau sucht noch eine Lösung

Dem Naturfreund ist es ein Rätsel, warum das Strandbad-Management den Ponton nicht für zwei oder drei Wochen sperrt. Die ersten Tage der zweiwöchigen Nestlingszeit sind ja schon vorbei – und nach dem Ausfliegen werden die Jungen nur noch ein paar Tage lang gefüttert. Mit Sorge sieht Holger Freudel dem Tag entgegen, an dem die kleinen Bachstelzen flügge werden. Er hofft, dass die ersten Flugversuche ungestört verlaufen: „Es würde mir das Herz brechen, zu sehen, dass sie tot an der Wasserkante treiben.“

„Wir nehmen den Hinweis schon ernst“, sagt der fürs Strandbad zuständige Fachdienstleiter im Rathaus, Bardo Neuhäusel: „Wir beobachten es und versuchen, eine moderate Lösung zu finden.“ Er könne sich zum Beispiel vorstellen, an dem Ponton ein Hinweisschild anzubringen, das Badegäste zur Rücksicht aufruft.

Strandbad Rodgau: Bei grobem Unfug werden die Pontons gleich gesperrt

Dass die Badeaufsicht durchaus mal Pontons absperren kann, hat sie am Sonntag bewiesen. Mehrere Badeinseln wurden kurzfristig außer Betrieb genommen, wie Rathaus-Pressesprecherin Sabine Hooke bestätigt. „Das war eine Notmaßnahme“, sagt sie. Die Personen auf den Pontons hätten sich nicht an die Regeln gehalten und auch Lautsprecherdurchsagen ignoriert. Zum Beispiel seien die Rettungsringe aus Jux und Dollerei immer wieder ins Wasser geworfen worden.

Einer der Pontons hatte am Sonntag sogar Schlagseite – warum, ist nicht bekannt. Er wurde per Boot an Land gezogen, um die Schwimmkörper zu prüfen und bei Bedarf zu reparieren. (Ekkehard Wolf)