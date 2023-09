Drei Grundschulen in Rodgau stoßen an ihre Grenzen

Von: Ekkehard Wolf

Mehr Schatten für die Schüler: Kurz vor Beginn des Schuljahres montieren zwei Handwerker die Jalousien vor der Fensterfront der Wilhelm-Busch-Schule. © Wolf

502 Kinder feiern nächste Woche in Rodgau ihren ersten Schultag. In drei der sechs Grundschulen wird es eng. Und eine Schule sucht noch Personal für Ganztagsangebote.

Münchhausenschule: Auch die Turnhalle wird zu klein

Die größte Rodgauer Grundschule ist seit Jahren randvoll. Die Aufstockung in zwei Etappen (2020 und 2022) brachte angesichts steigender Schülerzahlen keine dauerhafte Entlastung.

Die ursprünglich vierzügige Schule entwickelt sich zu fünf Klassen pro Jahrgang. Auch im neuen Schuljahr gibt es fünf erste Klassen. Die Münchhausenschule nimmt 113 Erstklässler und 16 Kinder in der Vorklasse auf.

„Von den Räumlichkeiten her ist es in Ordnung“, sagt Schulleiterin Ann-Kathrin Breitmeier. „Was natürlich nicht mitgewachsen ist, ist der Pausenhof“, schränkt sie ein: „Auch die Cafeteria kommt an ihre Grenzen. Und die Turnhalle reicht nicht mehr aus.“ Dank einer Kooperation mit den Sportfreunden Rodgau kann die Münchhausenschule jetzt die EVO-Sportfabrik nutzen. Die Dritt- und Viertklässler gehen dann zu Fuß zu ihren Sport-Doppelstunden.

Gartenstadtschule: „Wir rücken zusammen“

Die Schule an der Kastanienallee bildet ausnahmsweise nur drei erste Klassen mit zusammen 69 Kindern und eine Vorklasse (13). Aber die Betreuung und die Schulsozialarbeit stoßen räumlich an Grenzen. „Wir rücken zusammen“, berichtet Rektorin Ariane Lerch. Eine Erweiterung ist bisher nicht geplant. „Der Wunsch bestand immer, dass man dafür das Gelände hinter der Schulbücherei nutzen könnte“, so Lerch, „wir würden sogar Container nehmen.“

Die Schulleiterin berichtet von einer guten Lehrerversorgung, die auch viele Nachmittagsangebote erlaubt. Die Stelle der Konrektorin wurde nahtlos wieder besetzt: Larissa Löfflat hat die Nachfolge von Petra Leyser angetreten.

Für die 2. bis 4. Klassen gibt es auch im neuen Schuljahr ein besonderes Angebot in Sachen Informationstechnik (IT). Außerdem wird die Gartenstadtschule demnächst mit digitalen Tafeln ausgestattet – als eine der letzten Schulen der Region.

Schule am Bürgerhaus: Auf dem Weg zu Ganztagsangeboten

Einen personellen Wechsel an der Spitze gibt es auch in der Schule am Bürgerhaus Nieder-Roden. Rebekka Bauer-Pirl ist seit Februar als Schulleiterin beauftragt. Die Stellvertreterstelle ist bereits ausgeschrieben. Die Betreuung „Kinderoase“ hat ebenfalls eine neue Leitung. Im Hinblick auf den künftigen Rechtsanspruch auf Betreuungsplätze will die Schule in diesem Schuljahr den Antrag auf „Ganztagsprofil 2“ stellen. Das Ziel: ein zuverlässiges freiwilliges Angebot an fünf Tagen pro Woche bis 16 oder 17 Uhr.

Drei 1. Klassen mit zusammen 66 Kindern werden am Dienstag eingeschult. Durch Umzug können sich aber noch kurzfristige Änderungen ergeben. Die Lehrerversorgung ist momentan gut, wie die Schulleiterin berichtet. Während der Ferien sei es gelungen, drei neue Teilzeitkräfte einzustellen.

Wilhelm-Busch-Schule: Betreuung ist randvoll

Ein Neubaugebiet beschert der Wilhelm-Busch-Schule weiteren Zulauf. Drei erste Klassen (69 Kinder) und eine Vorklasse (16) fangen am Dienstag an. „Den Unterricht können wir abdecken, aber für die Ganztagsangebote fehlt uns noch Personal“, berichtet Schulleiterin Angelika Stelzer-Dasbach. Dabei geht es um Hausaufgabenbetreuung und zusätzliche Förderangebote: „Es wäre schön, wenn wir dafür noch Leute finden könnten. Das Geld ist da.“

In jeder Klasse arbeiten auch Teilhabeassistenten. „Die Zahl der Kinder, die den Schulalltag nicht alleine bewältigen können, wächst“, sagt die Rektorin: „Es sind immer mehr Erwachsene, die am Vormittag mitarbeiten, auch notwendigerweise. Das ist nicht nur bei uns an der Schule, sondern überall.“

Die Betreuung nach dem Unterricht platzt aus den Nähten. „Im Mai/Juni hatten wir noch mehr als 30 Kinder auf der Warteliste“, so Stelzer-Dasbach. Es sei aber noch gelungen, alle Kinder in der Betreuung unterzubringen, unter anderem, indem sich Eltern Plätze teilen. „Wir behelfen uns auch mit größeren Gruppen. Schön wäre es, wenn wir mehr Personal bekommen könnten.“

Der Kreis Offenbach als Schulträger will die Raumnot lindern. „Zum Schuljahresbeginn 2024/25 sollen zwei Klassen- und zwei Betreuungsräume in Holzmodulbauweise als Interimslösung errichtet werden“, kündigt Pressesprecherin Ursula Luh an.

Carl-Orff-Schule: Erweiterungsbau geplant

„Wir sind gut gerüstet fürs neue Schuljahr“, berichtet Rektorin Sabine Döring in der Carl-Orff-Schule: „Die Lehrerversorgung steht, der Stundenplan ist fertig, alle Lehrkräfte sind gesund und erholt.“ 65 Erstklässler werden am Dienstag eingeschult. Eine der drei 1. Klassen ist eine Ganztagsklasse.

„Wir freuen uns auf ein ganz normales Schuljahr“, so Döring. Das halte schon genügend Aufgaben bereit, „weil die gesellschaftlichen Herausforderungen sich ja auch in der Schule widerspiegeln.“

Ein Erweiterungsbau ist geplant, unter anderem für Verwaltung, Betreuung und Schulsozialarbeit. Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich in diesem Schuljahr beginnen.

Freiherr-vom-Stein-Schule: Neue Themenräume eingerichtet

Die Dudenhöfer Grundschule nimmt in ihren sechs Flex-Klassen 75 neue Kinder auf. Das Lehrerkollegium ist vollzählig. „Wir sind in allen Jahrgangsstufen wirklich sehr gut besetzt“, sagt Schulleiterin Mara Einloft. Zwei neue Lehrkräfte seien über Planstellen eingestellt worden.

Platzprobleme hat die Freiherr-vom-Stein-Schule nicht. Sie konnte sogar einige Räume umgestalten und für Themenschwerpunkte einrichten. Jetzt gibt es einen „Sprachclub“, einen „Zahlenclub“ und einen „Raum der Sinne“, die allen Jahrgängen zur Verfügung stehen. Die Ausstattung ermöglicht zum Beispiel Videoaufnahmen vor einem „unsichtbaren“ Hintergrund (Greenscreen) und Programmierübungen mit den Materialien von Lego Education.

Die Bewegungsangebote auf dem Schulgelände wurden um ein weiteres Element erweitert. Seit Mittwoch steht der neue Basketballtrichterkorb, den die Schule aus dem Spendenerlös des Steini-Laufs finanziert hat. (von Ekkehard Wolf)