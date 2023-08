Drei Lebensmittel-Initiativen versorgen mehr als 300 Familien

Dreimal 2000 Euro hat der Lions-Club Rodgau/Rödermark an die drei Tafel-Initiativen überreicht. Das Foto zeigt von links nach rechts Birgit Gursky (Rödermärker Brotkorb), Wolfgang Müller (DRK-Lebensmittelladen), Michael Mengler (Lions-Clubpräsident), Franziska Berblinger-Wolf (Lions-Vizepräsidentin), Alexander Roßkopf (Tante Emma), Willi Burg (Lions-Pressesprecher) und Frank Paulenz (Tante Emma). Foto: Wolf © zeigt von links nach rechts Birgit Gursky

Mehr Nachfrage und weniger Lebensmittelspenden verzeichnen die drei Tafel-Initiativen in Rodgau und Rödermark.

Rodgau/Rödermark -„Wir fahren bis nach Offenbach, um Lebensmittel abzuholen“, berichtet Alexander Roßkopf, der Vorsitzende des Vereins „Tante Emma Rodgau“. Er ist dankbar, dass die beiden örtlichen Lidl-Filialen den Verein weiterhin unterstützen. An vier Tagen pro Woche gibt Tante Emma Lebensmittel und andere Waren aus. Etwa 140 Familien werden versorgt. Der Bedarf steigt. Unter den Kunden sind nun auch „normale Bürger, für die es einfach nicht mehr reicht“. Diese Entwicklung bestätigen auch Birgit Gursky vom Rödermärker Brotkorb und Wolfgang Müller vom Rotkreuz-Lebensmittelladen in Urberach. Das DRK versorgt etwa 150 Familien. Große Stücke halten alle drei Initiativen auf ihr „superengagiertes Helferteam“, wie sich Roßkopf ausdrückt. Bei Tante Emma engagiert sich ein fester Stamm von 100 Personen. Das Rote Kreuz kann sich auf 70 Ehrenamtliche verlassen, im Brotkorb arbeiten 32 Leute mit.

­Tante Emma, Rödermärker Brotkorb und DRK-Lebensmittelladen: Dahin­ter ste­hen also Sozialprojekte, die sich seit vielen Jahren um die Versorgung der in schwierigen finanziellen Verhältnissen lebenden Mitbürger bemühen. Dies ist insbesondere dem ehrenamtlichen Engagement zahlreicher Frauen und Männer zu verdanken

Der Lions Club Rodgau-Rödermark be­glei­tet die Ar­beit dieser Ta­feln bereits seit vie­len Jah­ren. So half der Club etwa mit, Tan­te Emma 2010 zu grün­den. Zudem beteiligte sich der Club seither mehrfach mit finanziellen Zuschüssen an der aufopferungsvollen Arbeit in den Tafeln, zuletzt im Januar 2023 mit jeweils 1000 Euro pro Tafel.

Aktuell haben die Ärmsten der Armen mit gestiegenen Preisen vor allem für Grundnahrungsmittel und den gestiegenen Energiekosten zu kämpfen. Dies alles führt zur Zunahme der bei den Tafeln Hilfe suchenden Menschen, nicht zuletzt auch die große Anzahl der aus der Ukraine geflüchteten Familien.

Angesichts dieser für die Tafeln zunehmend belastender werdenden Umstände entschied der LC Rodgau-Rödermark, nochmals seine Reserven an Spendengeldern anzuzapfen: Mit hälftiger Unterstützung durch die Stiftung der deutschen Lions ist der Club in der Lage, den hiesigen Tafeln nun insgesamt 6000 Euro zu übergeben. Die Übergabe von 3 Mal je 2000 Euro erfolgte in den Räumen von Tante Emma durch den diesjährigen Clubpräsidenten Michael Mengler in Begleitung von Vize-Präsidentin Franziska Berblinger-Wolf und Pressesprecher Willi Burg.