Drogen-Razzia auch in Rodgau

Von: Ekkehard Wolf

Mehrere Häuser in Hessen wurden während der Aktion durchsucht. (Symbolbild) © Symbolfoto: Fotostand / K. Schmitt / IMAGO

Während einer überregionalen Aktion der Ermittlungsbehörden ist am Mittwoch auch ein Gebäude in Rodgau durchsucht worden.

Dudenhofen - Gegen 15 Uhr drangen bewaffnete Einsatzkräfte in ein Haus an der Nieuwpoorter Straße ein, wie ein Augenzeuge berichtet. Eine Sprecherin des Landeskriminalamts (LKA) bestätigte am späten Nachmittag, die Ermittlung in Dudenhofen sei Teil einer gemeinsamen Aktion mit dem Zollfahndungsamt und der Staatsanwaltschaft. Bei den Durchsuchungen mehrerer Objekte in Hessen gehe es um den Verdacht der Betäubungsmittelkriminalität.

Die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER) durchsuche mehrere Objekte im Main-Kinzig-Kreis und dem Landkreis Offenbach, teilte die Staatsanwaltschaft Darmstadt auf Anfrage mit. An den Maßnahmen seien auch Spezialkräfte beteiligt.

Die Aktion einschließlich der Spurensicherung dauert noch an. Mit ersten Ergebnissen sei am Donnerstag zu rechnen. (eh)