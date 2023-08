Rodgau leitet Autos über schmalen Gehweg um

Von: Ekkehard Wolf

Über diesen schmalen Geh- und Radweg führt die geplante Umleitungsstrecke. Näheres ist beim Info-Abend am Mittwoch, 6. September, zu erfahren. © Wolf

Die bevorstehende Sanierung der Schillerstraße in Rodgau wirft ihre Schatten voraus. Bereits jetzt haben städtische Arbeiter überhängende Äste und Hecken gestutzt – offenbar ohne dass die Eigentümer vorab gefragt wurden.

Weiskirchen - Anwohner des Wohngebiets am Mollischgraben erfuhren auf diese Weise, was die Stadt ihnen erst nächste Woche beim Informationsabend zur Sanierung der Schillerstraße verraten wollte: Die Feldwegbrücke über die Bundesstraße 45 (Mollischgraben-Brücke) soll als Umleitung reaktiviert werden.

Diese Brücke diente vor rund zwei Jahrzehnten schon einmal als Zufahrt von und nach Weiskirchen-Ost. Damals wurde die Brücke der Schillerstraße erneuert.

Geplante Umleitung in Weiskirchen ist zu schmal für Müllautos

Seither hat sich am Mollischgraben viel verändert. An der Karl-Sattler- und Alois-Lemke-Straße ist ein neues Wohngebiet entstanden. Die Zufahrt zur Brücke über die B 45 ist keine normale Straße mehr, sondern ein 3,80 Meter schmaler Geh- und Radweg. Lediglich ein paar Anlieger fahren dort noch mit dem Auto, um ihre Stellplätze zu erreichen.

„Müllautos fahren nicht in unsere Straße wegen zu geringer Breite. Wie hier dann eine geregelte Verkehrsführung möglich ist, bleibt ein Geheimnis“, kommentiert Reginald Schomann, einer der betroffenen Anwohner. „Wahrscheinlich ist der Stadtverwaltung auch nicht bewusst, dass unsere Hauseingänge zu dieser Umleitung zeigen. Also aus dem Grundstück in den dann fließenden Verkehr.“

„Den Bypass schon mal offen halten“

Diese Umleitungsstrecke wird nach Angaben der Stadtverwaltung voraussichtlich erst in einem Jahr gebraucht, also im fünften Bauabschnitt der Schillerstraße. Die Baustelle blockiert dann die einzige direkte West-Ost-Verbindung im Ort.

Die städtische Pressesprecherin Sabine Hooke bestätigt auf Anfrage, dass die Mollischgrabenbrücke erst im fünften Bauabschnitt genutzt werden soll: „Wir wissen aber nicht, ob das so läuft, wie wir es uns vorstellen. Deshalb ist es eine Sicherheitsmaßnahme, den Bypass schon mal offen zu halten.“

Als „sehr unglücklich“ bewertet Sabine Hooke die Heckenschnittaktion in der vergangenen Woche: „Dass man das darf, wenn es in den Verkehrsraum hineinragt, ist klar.“ Dennoch gehöre es zum guten Ton, die betroffenen Eigentümer vorher zu fragen. (eh)

