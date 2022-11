Ein Lächeln für ein sicheres Fahrrad

Von: Ekkehard Wolf

Sind die Fahrräder verkehrssicher? Mit geübtem Blick prüft Ordnungspolizistin Joanna Beil die Räder der beiden Schülerinnen an der Geschwister-Scholl-Schule. Alles in Ordnung: Dafür gibt’s einen Smiley-Aufkleber. © Wolf

Mit einem Anreizprogramm für junge Fahrradfahrer will die Stadt Rodgau die Verkehrssicherheit verbessern. Schüler, die bei den Fahrradkontrollen der Ordnungspolizei fünf Mal fehlerfrei abschneiden, nehmen an einer Verlosung teil.

Rodgau - „Wir erhoffen uns von der Aktion sehr viel“, sagt Ordnungspolizistin Lena Schellhaas. Am allerwichtigsten sei, dass die Beleuchtung funktioniert und alle Reflektoren vorhanden sind: „Als Fahrradfahrer muss man möglichst gut sichtbar sein.“ Aber auch das Verhalten im Straßenverkehr lasse bei manchen Schülern zu wünschen übrig. Da gehe es kreuz und quer über die Fahrbahn, oft sogar mit dem Smartphone in der Hand.

In der dunklen Jahreszeit kontrolliert die Ordnungspolizei regelmäßig den Schülerverkehr. Vor einem Jahr hatten die Mitarbeitenden eine Statistik über die Fahrradkontrollen geführt. Die Ergebnisse waren besorgniserregend. Bei jedem fünften Schüler gab es Grund zur Beanstandung: Entweder war das Fahrrad nicht sicher oder der Schüler fuhr ordnungswidrig. In absoluten Zahlen: Bei 1114 kontrollierten Fahrrädern innerhalb von vier Wochen gab es 228 Mal Anlass zur Kritik.

Auch Erwachsene hielten sich nicht immer an die Regeln: Die Ordnungspolizisten rügten 19 Verstöße bei erwachsenen Fahrradfahrern und 84 Verstöße durch Fahrer von Elterntaxis.

Die Aktion „Sicher mit dem Rad zur Schule“ hat mit einer Informationsoffensive begonnen. In allen weiterführenden Schulen wurden Faltblätter verteilt, die sich sowohl an Eltern aus auch Schüler wenden. Die ersten 1000 Exemplare sind schon unter die Leute gebracht. Eine zweite Auflage wird gedruckt.

Das Faltblatt enthält auch eine Teilnahmekarte für ein Gewinnspiel. Wer bei einer Kontrolle durch die Ordnungspolizei ein verkehrssicheres Rad vorweisen kann, erhält einen lächelnden Aufkleber. Wer fünf Smileys gesammelt hat, kann am Ende des Schuljahrs an einer Verlosung teilnehmen.

Die ersten Smileys wurden gestern an den beiden Hainhäuser Schulen verteilt. „Dein Fahrrad sieht ja Klasse aus“, lobte Ordnungspolizistin Joanna Beil einen Jungen der Münchhausenschule, der gerade von seiner Mutter abgeholt wurde. Einige Smileys konnten Johanna Beil und ihre Kollegin Lena Schellhaas auch vor der Geschwister-Scholl-Schule überreichen. „Wir kommen wieder“, kündigten die beiden Frauen an.

In den nächsten Tagen liegt der Fokus der Kontrollen aber mehr in Jügesheim. Dort geht die Stadt den Beschwerden über Elterntaxis nach.

Auch beim Schülerverkehr per Fahrrad sieht Erster Stadtrat Michael Schüßler die Eltern in der Verantwortung. Sie müssten darauf achten, dass ihre Kinder mit einem sicheren Rad in die Schule fahren. Schüßler: „Die Kontrollen dienen ausschließlich dazu, die Kinder vor ihren Eltern zu schützen. Das ist auch ein Teil der Wahrheit.“ (eh)

