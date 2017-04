Diebe geben entnervt auf

Dudenhofen - Chancenlos waren in der Nacht zum Dienstag Einbrecher bei ihrem Versuch, den Safe einer Immobilienfirma am Anfang der Raiffeisenstraße zu knacken. Um an den gewichtigen Safe zu gelangen, mussten die Diebe mehrere Türen bis hin zum Chefbüro aufbrechen.

Offensichtlich wurden die Langfinger durch den anschließenden Misserfolg derart frustriert, dass sie schnell die Lust am Klauen verloren und ohne Beute abzogen; bislang konnte nicht festgestellt werden, dass etwas aus den Räumen fehlt. Die Polizei ermittelt und bittet Hinweisgeber, sich bei der Kripo (Tel.: 069/8098-1234) oder dem Polizeiposten Rodgau (06106/2828-0) zu melden. (bp)

Gaunerzinken: Das sind die Geheimcodes der Einbrecher Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © dpa