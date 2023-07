Experten in Steuerfragen

Von: Bernhard Pelka

Teilen

Gute Laune beim Ausflug in den Rheingau: Das Team der Sattler & Sommer Partnerschaftsgesellschaft. © p

Sobald sich ein Arbeitgeber 50 Jahre lang am Markt behauptet, kann man getrost von einem Traditionsunternehmen schreiben. Voll und ganz trifft das auf die Sattler & Sommer Partnerschaftsgesellschaft zu. Die Steuerberaterkanzlei besteht nun fünf Jahrzehnte.

Jügesheim – Was der Steuerberater und vereidigte Buchprüfer Gernot Sattler am 1. Juli 1973 als bescheidenes 25-Quadratmeter-Büro aus der Taufe hob, ist zur modernen Kanzlei mit anerkannten und gefragten Steuerexperten gewachsen. An der Kasseler Straße 14 gibt das Büro auf 750 Quadratmeter Fläche 30 Frauen und Männern Arbeit, darunter noch vier angestellte Steuerberater. Wobei das nur die halbe Wahrheit ist. Denn einige arbeiten im Homeoffice. Und das schon seit Zeiten, in denen dieser Begriff lange noch nicht so geläufig war wie heute.

Der Firmengründer ist zwar 2019 ausgeschieden. Doch sein Sohn Christoph Sattler führt die berufliche Seite der Familiengeschichte seit 2005 fort. Als Partner steht ihm seit 1. Januar 2021 Steuerberater Stefan Sommer zur Seite. Der junge Mann ist ein Eigengewächs. Schließlich gehört er seit seiner Ausbildung in der Jügesheimer Sozietät ab dem Jahr 2005 mit einer kurzen Unterbrechung zum Team. Ein wenig zurückgetreten ist dafür inzwischen der Steuerberater und Fachberater für Unternehmensnachfolge, Armin Girz. Er war 1992 als Partner hinzugestoßen. Der studierte BWLer steht den Kundinnen und Kunden aber weiterhin als Kooperationspartner mit Rat und Tat zur Verfügung.

Die Begleitung der Unternehmensnachfolge ist in der Kanzlei ein Arbeitsschwerpunkt. Mit Stefan Sommer haben die Steuerexperten diesen wichtigen Schritt auch im eigenen Haus kraftvoll umgesetzt.

Die Chefs legen großen Wert darauf, allen im Hause moderne Arbeitsplätze zu bieten und innovative Arbeitsweisen zu ermöglichen. Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice, Fortbildung und topmoderne Ausstattung sind eine Selbstverständlichkeit. Familie und Beruf müssen vereinbar sein. Und wer möchte, der bekommt ein Job-Fahrrad. Mitarbeiterpflege und -gewinnung sind im Büro an der Kasseler Straße ein großes Thema. Erstmals gibt es zwei Auszubildende in einem Jahrgang. Üblich war bisher ein einziger.

„Wir achten nicht nur auf die Gesundheit unserer Belegschaft, sondern auch auf die Nachhaltigkeit. Seminare, zum Beispiel, finden ganz bewusst meist nur online statt. Früher sind wir dafür ins Tagungshotel gefahren“, schildert Stefan Sommer die zukunftsträchtige Ausrichtung. Dazu gehören neben regelmäßiger Fortbildung auch große Freiheiten beim selbstständigen Arbeiten. Das Team in der seit 2020 zertifizierten digitalisierten Kanzlei gestaltet Arbeitsprozesse selbst mit. „Unsere Kolleginnen und Kollegen leiten die Prozessoptimierung aus ihrer Arbeitspraxis ab“, erläutert Stefan Sommer. Noch ein Novum: Manche Optimierungsgespräche finden zunächst einmal ohne die Chef-Etage statt. Dann redet sich’s freier.

So spürbar, wie sich die Büroausstattung im Zuge der Digitalisierung in den zurückliegenden Jahren verändert hat, so stark sind auch die beruflichen Anforderungen gewachsen. „Die Mandanten erwarten von uns immer kürzere Reaktionszeiten. Und die Flut der Rechtsvorschriften hat sich in den letzten zehn Jahren – auch durch die EU – etwa verdoppelt“, beschreibt Christoph Sattler aktuelle Entwicklungen.

Sein Kollege Armin Girz nennt ein Beispiel: Allein für die 300 Euro Energiepreispauschale, die jeder Bundesbürger bekommen habe, habe der Gesetzgeber „elf neue Paragrafen ins Einkommenssteuergesetz geschrieben“. Zusammen mit weiteren Erläuterungen seien aus den elf Gesetzen „33 schriftliche Anmerkungen geworden“.

Neu gegenüber früher ist im Miteinander mit Mandanten auch die Tatsache, dass viele sich vor der Beratung im Internet informieren und dann mit einem gesunden Halbwissen ins Gespräch gehen. Ds ergeht es Steuerberatern genau so wie Ärzten.

Ein weiterer Schwerpunkt der Sozietät ist die steuerliche Gestaltung der Vermögensnachfolge. Dabei können Sattler & Sommer auf gute Zusammenarbeit mit Fachleuten vertrauen. Dazu gehören Fachanwälte für Erbrecht und Gesellschaftsrecht, Notare und auch Gutachter für Grundstückswerte. Unternehmensnachfolge und Vermögensfragen: beides sind sensible Themen. Da muss die Chemie zwischen den Gesprächspartnern schon stimmen. „Neben aller Digitalisierung ist immer noch das persönliche Vertrauensverhältnis zu unseren Mandanten der wichtigste Grundpfeiler in unserem Geschäft“, beschreibt Christoph Sattler die große Bedeutung dieses Aspekts in seinem Beruf. (bp)