Farbenrausch auf der Bühne

Eine Herausforderung ist die Installation der qualitativ hochwertigen, aber trotzdem kostengünstigen Licht- und Tontechnik. © Privat

Rodgau – Die letzten Arbeiten am Innenausbau des großen Saals und der Bühne laufen noch, da wird parallel am Bühnenbild und der Saaldeko für die kommenden Fastnachtssitzungen geplant und gearbeitet. Eine Herausforderung für das vereinsinterne Team der Veranstaltungstechnik ist die Installation einer qualitativ hochwertigen, aber trotzdem kostengünstigen Licht- und Tontechnik.

In der SGH-Halle wurde das Publikum bei den Sportfreundesitzungen durch gute Tonqualität und passende Lichteffekte verwöhnt. Das soll in der EVO-Sportfabrik natürlich mindestens genauso gut werden. Bei der Größe der Bühne nicht einfach zu erreichen. Zunächst mussten circa 42 Meter Alu-Traversen auf der Bühne und an der Saaldecke montiert werden. Daran wurden etwa 28 Scheinwerfer befestigt, ausgerichtet und ins Lichtsteuerprogramm integriert.

Die Proseccos testen schon – in Zivil – mal die neue Bühne. © p.

Allein für die Scheinwerfer wurden rund 130 Meter Steuerkabel verlegt. Diese und auch die Audiokabel für Mikrofone und Lautsprecherboxen wurden zur Saal-Rückseite gezogen. Von dort wird die Technik-Crew mithilfe von Notebook, Mischpult und Lichtpanel die Veranstaltungen aussteuern.

Parallel zu diesen Arbeiten nutzen die Tanz- und Gesangsgruppen die Zeitfenster vor Ort zur Probe und um sich an die Abmessungen der neuen Bühne zu gewöhnen. Besucher der sechs Fastnachtssitzungen und der weiteren Veranstaltungen können sich selbst überzeugen, wie gut die Umsetzung gelungen ist. siw