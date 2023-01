Fastnachtsmotto auf 36 Quadratmetern

Drei Tage im Rausch der Farben: Yvonne Rebmann verpasst dem Bühnenbild für den Kreppelkaffee Nieder-Roden den letzten Schliff. © p

Seit mehr als 70 Jahren gibt es die Fastnachtssitzungen der Kreppelfrauen Nieder-Roden. Bei der Fastnacht von Frauen für Frauen wird das komplette Bürgerhaus mottogerecht dekoriert. Yvonne Rebmann malt jedes Jahr ein neues Bühnenbild, 36 Quadratmeter groß.

Nieder-Roden - Einst aus den Reihen des katholischen Kirchenchores St. Cäcilia der Pfarrei St. Matthias entstanden, ist der Nieder-Röder Kreppelkaffee eine feste Größe der närrischen Veranstaltungen in Rodgau. Zu den Besonderheiten dieser Fastnachtssitzungen gehört, dass das Foyer, der Saal und das Bühnenbild komplett dem gewählten Kampagnenmotto entsprechend gestaltet wird. So verwandelte sich das Bürgerhaus mal in ein riesiges Aquarium, dann in eine Ritterburg, eine Eislandschaft, eine Piratenspelunke oder einen Zauberwald.

Ein künstlerischer Höhepunkt ist stets das Bühnenbild, das jedes Jahr mottogerecht neu genäht und gemalt wird. Seit mehr als 25 Jahren meistert Yvonne Rebmann vom Atelier Malraum Rodgau diese Aufgabe. Dafür müssen zunächst 36 Quadratmeter Stoff gebändigt, vernäht und mit Schlaufen versehen werden, bevor die Künstlerin mit Farbe, Pinsel und vor allem viel Fantasie loslegen kann.

Yvonne Rebmann kennt sich aus. Früher stand sie selbst auf der Kreppelfrauen-Bühne und war auch als Kulissenschieberin beim Kreppelkaffee aktiv. Aber nicht nur der Bühnenhintergrund, sondern auch die Bütt und der Elfertisch müssen zusammenpassen. Auch dafür schneidert die geschickte Handwerkerin den Stoff zurecht und bemalt ihn mottogetreu passend zu ihrem Bühnenhintergrund.

Durch veränderte Vorgaben und Bestimmungen wurden die Dekorationsmöglichkeiten für den Bürgerhaussaal in den vergangenen Jahren allerdings enorm eingeschränkt. Umso mehr dürfen die Besucherinnen wieder auf ein grandioses Bühnenbild aus den bewährten Händen von Yvonne Rebmann gespannt sein.