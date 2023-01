Frau verschwindet spurlos - sie benötigt medizinische Hilfe

Von: Jan Oeftger

Die Polizei sucht nach einer Frau aus Rodgau im Landkreis Offenbach. Die Gesuchte benötigt medizinische Hilfe.

Rodgau – Eine 25 Jahre alte Frau aus Rodgau wird vermisst. Bei der Vermissten handelt es sich um Shayesta H. Sie ist 1,62 Meter groß, schlank und hat dunkle lange Haare. Bei ihrem Verschwinden trug sie ein hellgrünes Kleid, eine schwarze Hose und ein weißes Kopftuch. Dies teilt die Kriminalpolizei in Offenbach mit.

Shayesta Hamidi aus Rodgau wird vermisst. © Polizeipräsidium Südosthessen

Vermisste wohnt in Rodgau im Kreis Offenbach

Am Dienstag (03. Januar) verließ die Vermisste gegen 12 Uhr die Wohnung von Angehörigen in der Dreieichstraße in Dietzenbach. Die Vermisste selbst wohnt in Rodgau in der Boschstraße. Nach Informationen der Polizei braucht Frau H. ärztliche Hilfe. Die Polizei bittet, Hinweise zum Aufenthaltsort der Gesuchten bei der Kriminalpolizei Offenbach unter 069 8098-1234 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (jo)

