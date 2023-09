Freizeitspaß auf neuem Niveau: Funpark in Rodgau eröffnet bald

Von: Bernhard Pelka

Freizeitbowling von einem anderen Stern bietet der Funpark auf zwölf Bahnen. © Pelka, Bernhard

Escape-Rooms, Phaser-Parcours, Bowling und Abenteuer-Minigolf: Auf 2300 Quadratmetern öffnet in Rodgau ein Freizeitprojekt der Superlative.

Weiskirchen – Zwölf Bowlingbahnen, Abenteuer-Minigolf auf 18 Bahnen, sechs interaktive Rätselräume (Escape-Rooms), ein Phaser-Parcours für Verfolgungsspiele und Gastronomie mit Bar und Bistroküche: Das alles verteilt sich im neuen Funpark Rodgau im Gewerbegebiet W 18 in Weiskirchen auf knapp 2 300 Quadratmeter Fläche. Das Unterhaltungsangebot ist in dieser Größe und Aufmachung im Rhein-Main-Gebiet einzigartig. Die Eröffnung steht kurz bevor.

Bauherr des Funparks ist die Odila Grundinvest GmbH, ein Heidelberger Familienunternehmen, das an zwölf Standorten bundesweit nun schon in dritter Generation Freizeitprojekte von gehobenem Niveau realisiert.

Funpark in Rodgau: Keine Spielautomaten – Bowling mit Lichteffekten

„Spielautomaten werden sie bei uns nicht finden“, wirbt Firmenchef Karl-Heinz Stein (71) für die Qualität seiner Investments. Die Führung des neuen Funparks an der Marie-Jahoda-Straße 2 hat er Patrick Heidenreich anvertraut. Der 34-jährige Geschäftsführer ist ein Eigengewächs des Unternehmens. Zuletzt leitete er den Standort Neu-Ulm.

Das Freizeitangebot in Weiskirchen hat mit herkömmlichen Mustern dieser Art nichts mehr zu tun. Beamer-Effekte, Licht- und Ton- Animationen schaffen zum Beispiel ein ganz neues Bowlingerlebnis. Oder die Minigolfanlage: Sie hat nichts gemein mit den schlichten Betonbahnen, wie der Laie sie von Freiluftanlagen kennt. Vielmehr hat jede aufwendig gestaltete Bahn ein eigenes Thema: Die eine sieht aus wie ein überdimensionaler Flipper, die andere wie ein Schachbrett, die nächste wie ein Roulettetisch. Die Ideen und Komponenten dafür holen sich Stein, Heidenreich & Co. auf Messen sogar in den USA und Dubai.

Patrick Heidenreich im Escape-Room Dracula © pelka

Spannung und Rätselspaß versprechen die Escape-Rooms. Auch hier hat jeder sein eigenes Thema: Mal geht es um den Grusel-Grafen Dracula, in einem anderen Raum um versunkene Welten (Atlantis), ein dritter ist ein Hochsicherheitsgefängnis, in dessen Zellen die Inhaftierten zusammenarbeiten müssen, um herauszukommen. Ein Spielleiter in einem Nebenraum verfolgt das Geschehen an Monitoren, stellt übers Mikro die Rätselfragen und gibt gegebenenfalls Tipps. Zielgruppe für das alles sind Personen von sechs Jahren bis ins hohe Alter, Tagesgäste, Freundescliquen, Familien, Vereine. „Eine wichtige Rolle spielen Firmen“, ergänzt Karl-Heinz Stein.

Neubau des Funparks in Rodgau-Weiskirchen musste Hürden nehmen

Der Neubau in Weiskirchen hat ihn Nerven gekostet. „Die Herausforderung war enorm. Wir sind in den zweiten Corona-Lockdown hineingeraten und dann kam der Ukrainekrieg. Die Bau- und Materialpreise sind uns um die Ohren geflogen“, schildert der Senior-Chef die prekäre Entwicklung. Unglaublich viel Arbeit verlangte auch die Erfüllung unzähliger Auflagen – etwa für den Brandschutz. Ein gutes Dutzend Berater, Planer, Ingenieure, Prüfingenieure und Sachverständige war gut beschäftigt. Zum Beispiel befindet sich jetzt unter den Bowlingbahnen eine Absauganlage wegen möglicher Rauchentwicklung. „Aber jetzt haben wir’s geschafft. Unsere 14 Kolleginnen und Kollegen freuen sich auf die Gäste“, blickt der Geschäftsmann zuversichtlich voraus.

Der Betrieb mit einer Vielzahl an Parkplätzen arbeitet klimaneutral. 50 Prozent des Dachs sind begrünt, die anderen 50 Prozent Platz nimmt eine Photovoltaikanlage ein. Sie speist die Wärmepumpen-Gebläseheizung mit Strom. Sofern der Strom aus Sonnenkraft nicht reicht, wird grüner Strom hinzugekauft. Und das Regenwasser versichert über spezielle unterirdische Auffangbecken (Rigolen) im Boden. (Bernhard Pelka)