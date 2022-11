Die Freude am Neuen war immer spürbar

Das Foto aus dem Jahr 2018 zeigt ihn bei der akademischen Feier „Ja! Hundert!" zum 100. Geburtstag des Vereins.

Der Rodgauer Musiker, Dirigent, Moderator und Autor Jürgen K. Groh ist überraschend gestorben. Er wurde 64 Jahre alt.

Nieder-Roden – Die Nachricht am Mittwochmorgen kam wie ein Faustschlag aus dem Hinterhalt mitten ins Gesicht. Als Kritiker hat man keine Freunde. Zumindest nicht aus dem Bereich an Künstlern, deren Schaffen man rezensiert. Um ernst genommen zu werden, muss man stets eine gewisse Distanz zu den Kulturtreibenden wahren. Und: beim Beurteilen ihrer Werke beständig um größtmögliche Objektivität ringen. Aber sich mit dem wunderbaren Menschen Jürgen K. Groh früher oder später nicht zu befreunden, war schlicht nicht möglich.

Sein unaufdringliches, aber hell strahlendes Durchdrungensein von dem, was er tat, hat einen einfach tief beeindruckt, gepackt, mitgenommen und ihn einem sehr nahe gebracht. Und was er alles tat, war schon von der Quantität her so dermaßen enorm, dass man ihn immer wieder fast schon fassungslos fragte: „Jürgen, um Himmels Willen, wann machst du das bloß alles?!“ Der Rodgauer Kulturpreisträger 2003 war Multiinstrumentalist, Musiklehrer, Funktionär, Dirigent, Dozent, Moderator, Fachjournalist und freier Autor.

Und er war vor allem Utopist. Jürgen K. Groh wollte stetig weiter und vorwärts kommen, Neues entdecken und moderat und besonnen erkunden. Komponist Rolf Rudin, Präsident der deutschen Sektion der „World Association for Symphonic Bands und Ensembles“ (WASBE), deren Vize-Präsident Groh war: „Die Freude und Neugier am ,Neuen’ und ,Ungewohnten’ war bei ihm immer spürbar.“ Dabei war er niemals Fantast, sondern immer realistisch, das Machbare bis zur Neige ausschöpfend.“

In dem halben Jahrhundert seines einzigartigen lokalen bis internationalen Wirkens wurden alle seine Visionen Schritt für Schritt Wirklichkeit. Bestimmt wäre das Rodgauer Kulturzentrum in Nieder-Roden, von dem er in letzter Zeit immer wieder sprach, unter seinem Befeuern in absehbarer Zeit auch Realität geworden. Aus dem Konzertorchester des Musikvereins Nieder-Roden hat Jürgen K. Groh in einem Vierteljahrhundert als künstlerischer Leiter gemacht, was es heute ist. Ein in der Region herausragendes Blasorchester.

Unvergessen Grohs Abschiedskonzert an Weihnachten 2018 bei den Nieder-Rödern im Bürgerhaus. Ein konzertant happening-artiges Spektakulum der Spitzenklasse. Stets in Erinnerung hier in der Musikszene wird auch das Jubiläumskonzert „40 Jahre Rodgau-Jazz-Bigband“ (RJBB) bleiben, ein knappes Jahr später ebenfalls im Bürgerhaus. Jürgen K. Groh war einer derer, die diese beispiellose Bigband einst auf den Weg brachten. Und er war all die Jahre ihr Primus inter pares. Als ihr Leiter wollte er nicht bezeichnet werden.

Die beiden Projekt-Blasorchester, die es in der Geschichte seiner Heimatstadt Rodgau bisher gab, hat Jürgen K. Groh zusammengestellt und geleitet. Und vergangenen Samstag hat er noch das Galakonzert des, wie er auf Facebook einen Tag vor seinem überraschenden Tod schrieb, „hervorragend disponierten“ Symphonischen Blasorchesters Untermain in Bürgstadt moderiert. Die Liste seines musikalischen Schaffens scheint endlos. Es ist ein Rätsel, wie das große schwarze Loch gefüllt werden soll, das Jürgen K. Grohs Tod in der Szene jetzt hinterlassen hat.

Unvollendet bleibt der Roman, an dem der über die Maßen talentierte Nieder-Röder Musiker und innige Freund der schönen Künste seit ein paar Jahren arbeitete. Jürgen, ruhe in Frieden. (Manfred Meyer)